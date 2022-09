Actividades de cierre de la Semana del Libro

La Semana del Libro de Rafaela se prepara para vivir hoy, viernes 23, y mañana sábado 24, sus dos últimas jornadas de programación, con actividades que incluirán la presencia de autores y autoras locales, junto a destacadas figuras de renombre nacional.

En primer lugar, hoy por la mañana estarán presentes en la ciudad la madre y el padre de Micaela García (Ley Micaela), que vendrán a presentar el libro que retrata la figura y legado de esta joven víctima de femicidio.

Durante toda la jornada, se continuará realizando el ciclo “Escritores y escritoras que leen”, donde autores y autoras locales recorren las escuelas de la ciudad, y también habrá nuevas visitas guiadas a la muestra “Roberto ‘el Negro’ Fontanarrosa. Archivos Clasificados”, que se exhibe en el Museo Histórico Municipal.

Por la noche, el día se cerrará con la visita de Paulina Gaetán, una escritora de Buenos Aires que encabezará el encuentro denominado “Literatura y diversidad”. Junto a la autora de “Preludio travesti”, autores y autoras de la ciudad compartirán sus textos sobre sexualidad y género.

Mientras que mañana, y con la organización de Escritores Rafaelinos Agrupados (ERA), tendrá lugar la charla final a cargo de Agustina Caride (Buenos Aires), última ganadora del Premio Clarín de Novela, quien en horas de la mañana brindará un taller para escritores y escritoras de la ciudad.

Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.



Programación

VIERNES 23

- 10:00. “Micaela García: la chica de la sonrisa eterna”. Presentación del libro de Editorial Chirimbote con la presencia de su autor Santiago García y de Andrea Lescano y Nestor García, mamá y papá de Micaela y responsables de la Fundación Micaela García. Organiza: Fundación Micaela García “La negra”, Movimiento Mujeres Evita y Espacio Cultural Tiza y Karbón. Lugar: Espacio Cultural Tiza y Karbón (Bv. Lehmann 683).

- 19:30. Ciclo “Fontanarrosa en clave teatral”, a cargo de estudiantes de la Escuela Municipal de Artes Escénicas (EMAE). Presentan: “El loco cansino” y “Giovanni y Andrea”. Organiza: Secretaría de Cultura -EMAE-. Lugar: Museo Histórico Municipal (Av. Santa Fe y 9 de Julio).

- 20:00. Presentación libro “Operación Omega”, de Raúl Drubich. Intervención musical a cargo de Valeria Valenzuela en saxo y Macu Bachetta en flauta traversa. Organiza: Escritores Rafaelinos Agrupados (ERA). Lugar: Museo Histórico Municipal.

- 21:00. Literatura y diversidad. Presentación de Paulina Gaetán (Bs. As.), autora del libro "Preludio travesti". Diálogo con la Lic. Ana Paula Rosillo. Lecturas de integrantes del Taller de Escritura "A flor de piel". Organiza: Secretaría de Cultura -Liceo Municipal “Miguel Flores”- y Agrupación “Entre pieles”. Lugar: Espacio Cultural Tiza y Karbón (Bv. Lehmann 683).



Sábado 24

- 10:00. Clase abierta de escritura “¿Cómo escribir un cuento?”, a cargo de Agustina Caride (Bs. As., Premio Clarín Novela 2021). Sin inscripción previa. Organiza: ERA. Lugar: Museo Histórico Municipal.

- 17:00. Presentación de la Antología Literaria “Palabras de la tierra” (ASDE Santa Fe). Organiza: ERA. Lugar: Museo Histórico Municipal.

- 18:00. Presentación libro “Los bordes de la Historia”, de María Luisa Ferraris. Organiza: ERA. Lugar: Museo Histórico Municipal.

- 19:00. Charla de cierre “La literatura en la era de la tecnología. ¿Cómo sobrevivir a la pantalla?”, a cargo de Agustina Caride (Bs. As., Premio Clarín de Novela 2021). Organiza: ERA. Lugar: Museo Histórico Municipal.