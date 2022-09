El Concejo reconoció a ex combatientes de Malvinas en su paso por Rafaela

Juan Carlos Squizzato, oriundo de Cruz Alta, Córdoba y Julio Calvo, de Puerto Madryn, Chubut, fueron invitados por la Confederación General del Trabajo de Rafaela (CGT) y el Círculo de la Prensa de Rafaela para disertar en el encuentro de ex combatientes de Malvinas, en el marco del 40° Aniversario de la Gesta, que se realizó en la tarde de ayer en Sindicato de la Carne.

En este marco, el Concejo Municipal aprovechó la sesión de este jueves para entregar un reconocimiento a los dos ex combatientes, que llegaron acompañados por dirigentes sindicales, representantes del Círculo y miembros del Centro de Ex Combatientes del Departamento Castellanos.

Fue la concejala, Valeria Soltermam (PJ), quien les dio la bienvenida en el recinto y destacó que son fundamentales estos encuentros porque permiten honrar la memoria de aquellos que dieron su vida por la Patria y es allí también donde nos reencontramos con aquellos que con un compromiso inclaudicable defendieron el territorio nacional y aún lo siguen haciendo compartiendo la verdadera historia y en cada rincón de nuestro país. Gracias por hacernos ‘no olvidar que las Malvinas son Argentinas”.

Después todos los ediles, se dirigieron a los visitantes y destacaron la continuidad de su lucha y la posibilidad que brindan de hacer conocer de primera mano y de los propios partícipes de la guerra.

Tras la entrega de plaquetas de reconocimiento, Calvo señaló que las charlas les dan la posibilidad de concretar “lo que siempre buscamos, que es ‘malvinizar’ porque (después del conflicto bélico) hubo un proceso desmalvinizar del Gobierno de facto, el Gobierno que le siguió se contagió un poquito y nuestros veteranos se estaban suicidando. Fue así que nos empezamos a organizar como Centro y a pelear por nuestros derechos”.

“Nuestra consigna -continuó-, y nuestro deber, siempre fue ‘no olvidar a los que quedaron’ porque los que pudimos volver tuvimos la posibilidad de formar una familia, de ser felices y estar hoy acá; posibilidad que ellos no tuvieron y lo que más queremos es mantener el recuerdo de los que están en el cementerio de Darwin”.

Por su parte, Squizzato apuntó con orgullo: “Quiero seguir llevando la llama de Malvinas hasta que me vaya de este mundo y recordar a los verdaderos héroes que son los que están en Darwin”.

“Al hablar de Malvinas fácilmente me emociono. Es muy fuerte el tema Malvinas y a pesar de que pasaron 40 años y seguimos hablando de lo que pasó allá porque queremos toda la Argentina sepa lo que ocurrió allá, sobre todo los más chicos. Malvinas es lo que nos está uniendo hoy en el país. Necesitamos unión sin banderas políticas, la única bandera tiene que ser esta”, dijo señalando a la enseña patria nacional que está en el recinto.