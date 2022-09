Estudiantes de enfermería recibieron una capacitación y un kit de atención de la salud

Los 54 estudiantes de tercer año de la Escuela de Enfermería del Hospital, participaron de un curso de Primeros Auxilios y RCP. El mismo estuvo a cargo de Pablo Pettinatti y se dictó en las instalaciones del Club Estudiantes durante toda la mañana de este jueves.

Se trató de una capacitación teórico-práctica donde se les explicaron los pasos a seguir en una situación de emergencia, emergencias respiratorias y cardíacas, infartos y RCP. Además, sobre las lesiones en músculos, huesos y articulaciones, control de sangrado y quemaduras. Al finalizar se realiza la entrega de certificados y, en esta oportunidad, se les entregó un kits para atención con los implementos básicos que se necesitan.

Estuvieron presentes para la entrega de certificados y del kit, el intendente Luis Castellano; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti; la presidenta del Consejo de Administración del SAMCo, Melina Engler; el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Emilio Scarinci; el concejal Martín Racca; la directora de la Escuela de Enfermería, Alejandra Gajdosik, y gran el equipo de la Subsecretaría de Salud.

Es importante recordar que a través de estos cursos se busca capacitar a la ciudadanía en herramientas para que puedan actuar correctamente ante situaciones de emergencia en las que se encuentre en peligro la vida.

El Intendente comenzó agradeciendo a las y los estudiantes, por “tanto esfuerzo y tantas ganas que le pusieron junto al equipo de salud. Yo me siento orgulloso porque los datos dados por la Ministra de la Provincia sobre cantidad de contagiados en relación a la mortalidad en Rafaela, ha sido más baja que los promedios, y ha habido mayor capacidad de vacunación. Son datos muy importantes y tienen que ver con el trabajo en equipo que se hizo. Y yo me siento muy orgulloso de eso.

“Otro de los hechos que valoro muchísimo es que la salud pública ha sido quien soportó vertebralmente toda la pandemia, y el trabajo que han hecho las y los enfermeros marcó muchísimo la diferencia en cuanto a la calidad de atención que han recibido los pacientes. La Enfermería es una profesión donde se ha demostrado, necesita de muchas voluntades como las de ustedes para continuar formando profesionales que verdaderamente son indispensables para el sistema de salud. Así que les agradezco profundamente que hayan elegido este camino”; cerró Castellano.



ESTAR A LA ALTURA

Durante el acto de entrega de certificados y kits, Myriam Villafañe contó: “Muchos años trabajé en la Municipalidad, integrando la Subsecretaría de Salud, pero nosotros hacíamos otra cosa. La pandemia nos vino a enseñar y nos puso en otro lugar desde el municipio. Para mí fue un aprendizaje enorme pero además, le agarré un cariño muy grande a la gente que está aquí y a muchos que faltan hoy, por todo lo que nos enseñamos mutuamente”. “Para ustedes fue un aprendizaje y para nosotros fue una gran ayuda porque no había recurso que alcance. Eligieron la mejor carrera. Cualquier enfermera está a la altura de cualquier médico y sin ellos no pueden realizar su trabajo”, remarcó.



UNA CAPACITACIÓN NECESARIA

Por su parte, el doctor Diego Lanzotti aseguró que “la capacitación en RCP y Primeros Auxilios es un paso importante para que nuestras enfermeras y la comunidad en general estén preparados ante eventos de aparición súbita y que tengamos a más personas en la calle con estas herramientas”, manifestó Lanzotti. “El kit es el aporte de un insumo que va a ayudar a estas situaciones. Mientras el médico llega, alguien tiene que dar una respuesta. Y es necesario que todos estemos preparados. Hoy se entregaron 54 kits a los estudiantes de la Escuela del Hospital, dependiente del Ministerio de Salud, que están en su tercer año. Este es el último y cuando terminen de cursar, ya serán enfermeros profesionales”, explicó. “Esta capacitación se encuentra dentro del programa de la Escuela de Enfermería. También el municipio implementa un programa de capacitación en primeros auxilios y RCP que se extiende en todas las vecinales y en Rafaela en Acción. A esto se le suma que la semana pasada estuvimos en el Instituto Superior del Profesorado. Vamos a organizar más cursos en vinculación con el Maratón 21K para poder llegar a más personas”, agregó el Subsecretario. Asimismo, Lanzotti recomendó “refrescar y actualizar estos conocimientos, por lo menos una vez al año”.



SALVAR UNA VIDA

A su turno, el director del Hospital, Emilio Scarinci, dijo: “La enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte y, entre ellas, la muerte súbita es una situación repentina que puede corregirse, revertirse, aplicando las maniobras de RCP. Para eso hay que aprenderlas”. “No solamente son importantes para el personal de salud, sino para toda la comunidad. Estas herramientas son simples, sencillas y pueden salvar una vida”, cerró.



TESTIMONIO DE MUCHO

ESFUERZO Y DEDICACIÓN

Durante el curso, el Intendente compartió una charla de intercambio de sensaciones con los presentes. Una de las estudiantes contó que “en el equipo hay muchas chicas que son madres y trabajan todo el día. Nos hemos juntado también con las chicas durante las noches, estudiando, siendo mamás. Los chicos se quedaban con los abuelos o con los papás”. También “tuvimos una parte de la carrera que fue virtual, algo que fue de difícil adaptación. El trajín de entender la materia y hacer trabajos con compañeros, hizo que nos dividiéramos las actividades, donde uno escribía una parte, otro buscaba la información”. “Durante la pandemia, también el trabajo escaseaba para muchos y los apuntes se hacían difícil de sacar. Era ponerse en frente de la computadora, tomar apuntes a mano o desde el celular, porque no todos tienen acceso a las redes sociales o al wifi, entonces se hacía difícil también por los gastos que esto conlleva. Pero pudimos superar todos los obstáculos y estamos a seis meses de terminar”, destacó otra estudiante. “Lo que rescatamos de todo esto es que nos hicimos muy unidos. La pandemia nos ayudó a que nos vinculemos”, finalizó.