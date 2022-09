Hubo discursos de alto voltaje en el debate de un proyecto de la oposición

En una sala de sesiones del Concejo en la que estuvieron presentes integrantes de la Agrupación 4 de Abril (corriente interna de Amsafe) y docentes autoconvocados con consignas que pedían: “Salarios equivalentes a la canasta familiar”, “Basta de recortes a la educación” o “Dignidad docente, negociación decente”, los concejales trataron sobre tablas una declaración impulsada por la oposición que aborda el conflicto salarial que costó 14 días de clases a los alumnos santafesinos desde la reanudación del ciclo lectivo en agosto pasado.

En el proyecto original, la bancada cambiemista instaba “al Gobierno de la Provincia de Santa Fe para que arribe a una pronta solución al conflicto que mantiene con los docentes estatales, a fin de que los alumnos y alumnas no sean privados de días de clases”, pero luego el texto fue cambiado a pedido del oficialismo y se terminó exhortando también a Amsafe para que se avenga a dialogar y acordar.

De todas maneras, esta negociación, que se dio luego de los discursos, no evitó la pirotecnia verbal que se prodigaron unos y otros.



DARLE LO QUE

SE MERECEN

Como miembro informante del proyecto, Leonardo Viotti (UCR-JxC) sostuvo que “el Gobierno provincial no ha logrado generar una propuesta atractiva que vaya de la mano con la realidad que tienen las y los docentes”, precisamente en “un tema tan delicado como la educación, y en el que todos nos llenamos la boca con palabras se es donde se debe demostrar con hechos concretos. Y estos hechos deben pasar por una propuesta seria por parte del gobierno provincial para que los docentes tengan las mínimas condiciones de trabajo y un sueldo digno en un momento en el que el país está atravesado por un crisis muy grave en lo económico, lo social, lo político, pero también educativa”.

“Después de dos años años de pandemia, en el que muchos jóvenes vieron afectado el normal cursado de clases todo empeoró por las malas decisiones tomadas por el Gobierno provincial, principalmente”, disparó.

Y finalizó instando “al rafaelino Omar Perotti a que redoble los esfuerzos porque cada día que pasa nuestros chicos siguen perdiendo días de clases y esto requiere la madurez del Gobierno para reconocer a trabajadores de la educación y darles el sueldo que se merecen y necesitan en medio de esta crisis”.



PREPOTENTES

Quien no ahorró munición pesada a la Casa Gris fue el demoprogresista. Lisandro Mársico, quien comenzó imputando que “el actual Gobernador se ocupó durante los dos primeros años de su gobierno de desmantelar prácticamente todo lo que se construyó en materia de programas educativos, durante la gestión que lo precedió”.

“Desde sus inicios -continuó-, la gestión el Gobernador Perotti fue contra los docentes, los bastardeó, desvalorizando permanentemente su trabajo”. “En la pandemia el Ministerio de Educación dejó solos a los docentes, no bajaron una sola línea de acción clara y contundente ante el caos y desconcierto, y cuando emitieron alguna pobre directiva esta fue confusa; dejaron a la deriva a maestros, profesores, padres y alumnos, sin evaluar las graves consecuencias que esto trajo aparejado” criticó el Concejal del PDP.

“Es un Gobierno de prepotentes, manipuladores, que lo único que están logrando es fulminar uno de los pilares fundamentales del desarrollo de un país” fustigó el legislador local. “La Ministra de Educación debe ser lo más flojo del Gabinete y el Gobernador, en relación con su gestión de los destinos de la Provincia, es de los peores de la historia” sentenció Mársico.



ALGO TENEMOS

QUÉ HACER

El concejal Ceferino Mondino (PRO-JxC) arrancó su ponencia preguntándose si valía la pena hacer planteo a nivel del Gobierno local “porque me van a responder que la Educación es provincial y no podemos hacer nada, entonces, la cuestión es: si ningún funcionario puede hacer nada, ¿quién va a hacer algo por nuestros chicos?”.

“Me acordaba que tuvimos que venir al frente del Municipio a tocarle bocina al Señor Intendente porque no veía que los boliches estaban abiertos, las canchas funcionaban, pero los chicos no iban a la escuela. Parecía una cargada, una falta de respeto hacia los padres, que trabajan y aportan con sus ingresos para los sueldos de cada uno de ellos. Pero hubo que venir a presionar para que pueda decirle algo a los gobiernos de la provincia y de la Nación con los que está alineado; ahora también algo tenemos que hacer algo para que los chicos vuelvan a la escuela porque está en juego el futuro de nuestro país, de nuestras familias y de nuestros hijos. Y lo digo porque no hay que perder de vista que estamos en el peor momento educativo de nuestra historia. No podemos seguir bajando la vara”, dijo con energía.

Y en ese marco, resaltó la importancia “que nosotros, los concejales, nos expresemos a favor de los docentes, que los valoremos, pero también de la educación y de una Argentina que avance y no que retroceda”. “Pero ya me imagino la respuesta: ‘mirá que a Rafaela llegan millones de pesos para esta obra y para aquella también, ¿pero esta inversión debe comprar nuestro silencio?, ¿tenemos que callar que ya los tiroteos pasaron a ser algo normal en Rafaela? No puede ser así y no lo van a conseguir”, agregó.



NO LOS USEN

La voz cantante del oficialismo la tuvo el concejal Juan Senn, quien de entrada se quejó y reprochó a la oposición que sorpresivamente, y aprovechando la presencia de docentes en el recinto, trajo a la sesión el proyecto, y también anticipó que no usaría sus cinco minutos para responder los agravios de Mársico “porque parece que se olvido que gobernaron durante 12 años y por algo perdieron las elecciones”.

“El reclamo que hacen los docentes -señaló el justicialista- es legítimo, está garantizado por la Constitución Nacional, y vaya si es una política peronista, pero tampoco hay que usarlos para otros temas como los que mezclaron (los opositores que lo precedieron en el uso de la palabra)”.

“En los carteles (que portaban quienes estaban en el recinto) dicen que son reclamos docentes. y los acompañamos, pero no mezclen todo porque queda como que los usan para hacer política”, insistió.

Adelantando el acompañamiento al proyecto, Senn recordó que “en el conflicto actual previamente hubo etapas de negociación, otros gremios acordaron, pero AMSAFE no lo hizo, y luego tuvo una votación interna muy pareja sobre parar o no y entendemos que así como el Gobierno provincial es parte de la solución, Amsafe también lo es” . y fue en ese contexto que pidió, y logró, que se modifique el artículo 2° y se inste también al gremio de los docentes públicos al diálogo “porque ambas partes son parte de la solución”.

Finalmente, Valeria Soltermam dijo que su bloque, “ineludiblemente, apoya la lucha de todas y todos los trabajadores que reclaman por sus derechos y también somos conscientes que el salario de todos y todas se encuentra por debajo de la inflación y también apoyamos a quienes luchan por un salario justo y digno”.



CALLEJÓN

SIN SALIDA

Hugo Acuña, referente de la agrupación 4 de Abril expresó que “la sociedad sabe que no estamos en igualdad de condiciones y que es el gobierno, por un capricho de Perotti, el que ha llevado a esta situación de conflicto. Porque mucha gente me pregunta ¿cómo se resuelve?, pero hoy estamos en un callejón sin salida”.

Más adelante indicó: “nosotros somos docentes y ciudadanos de la ciudad de Rafaela que estamos atravesando una problemática terrible como es la extorsión de un Gobierno descontándonos de nuestro salario y somos trabajadores que vivimos de nuestro trabajo”.

“A pesar de esa extorsión, esta semana hubo un 99% de acatamiento del paro, es muy fuerte. La docencia se plantó ante la extorsión, hubo operaciones de prensa afuera de nuestro colectivo y para dentro también, pero todo eso fue superado”, sostuvo el gremialista.