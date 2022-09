Se aprobó el pedido de informes sobre la situación de los Geriátricos en la ciudad

“Un tema tan delicado y con muchas aristas como es el de los adultos mayores es importante para quienes tienen la necesidad de contar con este tipo de servicios puedan tener la certeza que los geriátricos que se encuentran en la ciudad de Rafaela están formalmente habilitados y controlados para no caer en lugares que funcionan de manera irregular o clandestinas, con los riesgos que ello implica”.

“Es el Estado en todos sus niveles, el que debe garantizar y promover los derechos de los adultos mayores promoviendo su integridad física, social, bienestar y calidad de vida”

Leonardo Viotti, del mismo partido y bloque que la anterior, sostuvo que “el Estado local cobra tasas para realizar los controles y si no los realiza es cómplices de las irregularidades que se dan”

“Los adultos mayores muchas veces son vulnerables y necesitan que el Estado los proteja y, si hay legislación que enmarca las responsabilidades que tienen los quienes están al frente de estos lugares, el Estado tienen que estar controlando”.

“Por falta de control en Rafaela tuvimos casinos clandestinos en lugares habilitados como comercios por el propio Municipio. Estamos hablando de otro tema, pero que habla al las claras que el Estado local no hace su parte y entonces, directa o indirectamente, es cómplice”.

“Necesitamos controles en los geriátricos, pero sabemos que no los hacen y se necesita la decisión política para que el Estado local se comprometa a proteger a nuestros mayores y articule con otros niveles de Gobierno e instituciones”.

“Esperemos que este proyecto sirva como alarma, que se empiece a hablar de lo que está sucediendo y el Estado local destine los recursos necesarios para los controles que tiene la obligación de hacer”.



PROYECTOS

APROBADOS

Los y las ediles también sancionaron una Ordenanza enviada por el Ejecutivo para que el Cuerpo autorice el ingreso al presupuesto de $ 4,7 millones que llegarán a las arcas municipales y a la contratación directa para la realización de las obras de recambio del techo de la Escuela Villa Podio.

Asimismo, fue aprobada la convocatoria al concurso fotográfico Concejo Municipal Rafaela 2da. edición, cuya temática para el presente año será “Patrimonio Histórico Rafaelino”.

Las bases y requisitos pueden consultarse en el página: concejorafaela.gob.ar.

Otra iniciativa, en este caso, del Frente Juntos y el Frente de Todos, sancionada es la declaración de interés municipal de la Jornada de cardiopatías congénitas llamada "Cuidados en enfermería" se realizará en nuestra ciudad el 28 de septiembre de setiembre venidero, en el Cine Municipal Belgrano.

De igual manera, tuvieron luz verde dos minutas de Comunicación de JxC con pedido de obras viales al Departamento Ejecutivo. Una de ellas es para que se lleven adelante trabajos de bacheo, mejora de ripiado en el tramo de Avenida Pbro. Emiliano Cerdán comprendido entre Bv. Guillermo Lehmann y Av. 500 Millas Argentinas”. Asimismo, se solicita que se analice incluir ese sector en una próxima obra de pavimentación

El otro requerimiento es para la instalación de cámaras de seguridad sobre calle Río de Janeiro desde Aristóbulo del Valle hacia el sur, debido a los reiterados hechos de inseguridad en ese sector.

También sobre tablas se sancionó un proyecto para del PJ para declarar de “interés municipal de la “4º Jornada de la Ingeniería Electromecánica “Fronteras 2022, Conectando conocimientos” organizada por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela, que se llevará a cabo el 28 de Septiembre del 2022, en la sede de la facultad en calle Acuña 49.