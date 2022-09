La primavera sorprendió con frío, lluvias y piedras

Los estudiantes celebraron su día en la noche del martes y la madrugada del miércoles, como presintiendo que durante la jornada no sería posible. Y acertaron, porque el viento helado del Sur y la lluvia de la tarde impidió cualquier encuentro en espacios públicos. Fuerte pedrada en la región. Y Córdoba bajo nieve.

Puede fallar es una de las frases grabadas a fuego en el imaginario colectivo argentino por un mentalista e hipnotizador célebre en la tele de los años 80 y 90. Ayer falló la Primavera, que pareció decidida a certificar que eso del cambio climático no es fraude sino muy cierto. Así, la estación de las flores, del verde, los pajaritos y el sol comenzó con un frío intenso respaldado en un viento sur por momentos helado, nublado y con una lluvia vespertina breve en la siesta de Rafaela y pedradas en una amplia región que dejaron los campos blancos.

En estas condiciones climáticas no hubo celebraciones ni de la Primavera ni del Día del Estudiante al menos en la mañana y la tarde, aunque los jóvenes se concentraron masivamente el martes por la noche y ayer a la madrugada -hasta al menos las 6 AM- en el acceso sur de Rafaela, a la altura del Campus de la UNRaf y del cartel que identifica a la ciudad, ubicado en barrio Brigadier López.

En esta ciudad, el registro de lluvia dejó apenas 5 mm. mientras que la temperatura estuvo por debajo de los 10°C la mayor parte de este miércoles -la Sensación Térmica fue de 7°C por momentos-.

Lo que más llamó la atención poco después del mediodía, a medida que la región se oscurecía, fueron las pedradas en toda la región. Se viralizaban videos de piedras en Ramona, Egusquiza, Pilar, Sarmiento, Ataliva, Sunchales, Lehmann y otras localidades. Un camionero que dijo transitar por la Ruta 34 entre Sunchales y Ataliva compartió un video donde el blanco dominaba la escena, haciendo difícil distinguir la calzada, de la banquina y el área rural. También una mujer que dijo estar por la Ruta 34 entre Sunchales y Lehmann subió un video donde la banquina y el campo estaban totalmente de blanco, mientras los chicos que viajaban en el vehículo bromeaban con que se parecía a la nieve.

En este caso, las redes sociales también viralizaron lo que sucedía en distintas localidades de las sierras cordobesas muy conocidas por los habitantes de nuestra región, con un miércoles nada primaveral y totalmente invernal: todo era gris y blanco, con varios centímetros de nieve.



DÍA DEL ESTUDIANTE

En Rafaela, el clima impidió ayer la realización de picnics u otras actividades en espacios públicos o en las casas particulares. Lo que es un día de celebración que depende principalmente del fervor y entusiasmo de los estudiantes secundarios se resumió a una multitudinaria concentración en la zona del campus de la UNRaf. Decenas de autos, muchas motos, música en algunos casos a alto volumen, heladeras de camping con bebidas y chicos de aquí para allá fue la puesta en escena del Día del Estudiante, todo con una importante presencia de efectivos de seguridad tanto del Municipio como de la Policía -solo hubo un par de intervenciones por incidentes-.

Al amanecer, cuando los jóvenes abandonaban el lugar, equipos especialmente organizados por la Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte del Municipio comenzaron con sus labores para garantizar la higiene y cuidado de los espacios.

El municipio intervino en la zona de ciclovía, en barrios Brigadier López, Villa Los Álamos, Villa Aero Club y otros espacios en donde habitualmente suelen concurrir los estudiantes para festejar su día. Estuvieron abocados a esta labor camiones de higiene urbana y barreaspiradores. Vale destacar que para la tarea también se dispuso personal de limpieza manual.