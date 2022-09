Amsafe Castellanos defendió el plan de lucha de docentes

Mientras hoy se cumple la tercera jornada del paro de 72 horas convocado por Amsafe, con un importante nivel de adhesión, los dirigentes del gremio de los docentes de escuelas públicas santafesinas insistieron ayer en su reclamo al Gobierno provincial para que convoque a una nueva reunión paritaria y mejore la oferta salarial presentada la semana pasada, que consiste en un aumento del 31 por ciento entre septiembre y diciembre para llegar a un total en el año del 77%, a la vez que rechazó nuevamente el descuento de los días no trabajados anunciado por los ministerios de Educación y de Trabajo.

El secretario General de Delegación Castellanos de Amsafe, Adrián Oesquer, junto a directivos como Gricelda Marcos y delegados de distintas escuelas, ofrecieron ayer por la mañana una conferencia de prensa en la sede gremial de bulevar Lehmann donde criticaron al Gobierno de Omar Perotti, al que responsabilizaron por el conflicto que deja como principales perjudicados a los alumnos y alumnas de toda la Provincia.

"Debemos aclarar a la comunidad nuestra posición ante tanta información que difunde el Gobierno", planteó Oesquer inicialmente al hacer referencia a esa pulseada mediática en la que se busca definir las responsabilidades por el conflicto que deja sin clases por muchos días a los chicos.

"Venimos desarrollando un plan de lucha desde el 2 de agosto a raíz de la falta de respuesta del Gobierno a una nota que se había presentado el 8 de julio ante el Ministerio de Trabajo, en la que se requería la convocatoria a las paritarias por el impacto de la inflación en el poder adquisitivo del salario, más condiciones de trabajo que teníamos resolver. Insisto, el Gobierno no dio respuestas al pedido de Amsafe. Con el tiempo, hicimos una asamblea en la que se evaluó la situación de cada una de nuestras escuelas en la Provincia y se resolvió dar inicio a un plan de lucha, primero con un paro de 48 horas el 2 y 3 de agosto, que se fue extendiendo semana a semana sin que el Gobierno brinde una respuesta o convoque al diálogo. Nada", explicó Oesquer al desandar el camino para que "la comunidad entienda que el gremio pidió abrir el diálogo pero no hubo ningún tipo de respuestas".

"La Provincia no puede decir que solo se ajusta a cumplir lo firmado en la paritaria de marzo cuando tantos otros gremios vinculados al Estado nacional o al sector privado entendieron que había que adelantar aumentos o negociaciones cuando los precios se aceleraron de marzo en adelante, con una inflación en niveles que nadie estimó", se destacó en la conferencia de prensa en Amsafe Castellanos.

Oesquer subrayó que "en agosto, en una nueva asamblea provincial, Amsafe volvió a reclamar al Gobierno provincial que reabra la negociación paritaria pero ante la inflexible posición de que la convocatoria recién se llevaría a cabo en septiembre, se decidió continuar con las medidas de fuerza". "El Gobierno siempre manifestó que la convocatoria iba a ser en septiembre, tal cual estaba acordado en la paritaria firmada en marzo cuando se preveía otro índice inflacionario, sustancialmente menor al que finalmente se registró", agregó el dirigente.

"Una vez que convocó a paritaria, en la primera reunión el Ministerio de Educación no presentó ninguna propuesta salarial sino que nuevamente corrió para adelante la presentación de la oferta, que llegó recién el 12 de septiembre. La misma fue analizada en las asambleas departamentales, en las escuelas y en distintos ámbitos. El sindicato había manifestado cuáles eran las pretensiones, que estaban en relación con el avance de la pauta inflacionaria, y por eso enseguida calificó como insuficiente a la oferta recibida", indicó Oesquer.

En tal sentido, precisó que "al mes de julio, teníamos una inflación del 46% y una recomposición salarial del 30%, es decir que en todo el año venimos corriendo detrás de la inflación, cuando el Gobierno se jacta de que los salarios del sector público y docente le van a ganar a la inflación, pero no sabemos en qué momento va a ocurrir esto". "La propuesta que nos presentó no termina de incorporar esta situación, porque incluye aumentos en cuatro tramos al mes de diciembre del 77% anual cuando la pauta inflacionaria estará muy por encima de esa cifra", enfatizó. "Eso es lo que discutimos con todos los docentes en cada escuela. Y esa propuesta fue rechazada", consideró.

"Ahora estamos esperando que el Gobierno nos vuelva a convocar, pero la única respuesta que obtuvimos fue la confirmación de que serán descontados los días de paro que hemos llevado adelante amparados por la Constitución Nacional a través del derecho a huelga. Lo único que intenta el Gobierno es tratar de quebrar el plan de lucha que estamos llevando adelante desde Amsafe. Estamos exigiendo una convocatoria y otra propuesta, que mejore la anterior. Y que no se descuentes los días de paro", sintetizó Oesquer.

Asimismo, el dirigente indico que "la CTERA presentó un pedido ante el Ministerio de Educación de la Nación para que intervenga en la Provincia de Santa Fe y asuma un rol de mediador en el conflicto que termina perjudicando, siempre lo destacamos, a los alumnos y alumnas". "Desde el Sindicato siempre reiteramos que las medidas que llevamos adelante son para defender y fortalecer la escuela pública, las condiciones de trabajo que involucran tanto a los docentes como a los alumnos", finalizó.



MÁS CRÍTICAS

Desde Padres Organizados salieron a cuestionar en duros términos al gobernador Perotti y su gestión por el impacto del conflicto docente, por el cual ya se perdieron 14 días de clases desde el reinicio del ciclo lectivo en agosto pasado.