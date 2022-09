Perotti presidió reunión de la Junta Provincial de Seguridad

El gobernador Omar Perotti encabezó ayer en Casa de Gobierno un nuevo encuentro de la Junta Provincial de Seguridad, que reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre ellos el fiscal Regional de Rafaela, Diego Vigo. Además, del encuentro participaron, por primera vez, integrantes del Observatorio de Víctimas de Delitos, de acuerdo a la invitación que realizó el gobernador mediante el decreto Nº 1337, en el marco del compromiso asumido ante los familiares de víctimas de hechos de violencia. En esta oportunidad, asistieron representantes de cadetes de delivery, y familiares de víctimas de la inseguridad.

Durante la reunión, Perotti destacó la participación de familiares de víctimas y el deseo que este ámbito se enriquezca en los aportes y en las sugerencias. Además, de trabajar sobre las cosas que une y tener un acuerdo sobre cómo trabajar y que cada uno pueda estar aportando desde su experiencia y su vivencia.

En ese marco, el gobernador también destacó que “es oportuno como provincia dar esa señal porque la Nación no puede permitir que esto pase en su territorio. Como acción política, Santa Fe reclama en otros niveles, por eso es necesario expresarlo en este nivel político como base para fortalecer ese pedido de la Nación en su territorio”.

Asimismo, el mandatario santafesino destacó el trabajo multiagencial en el esquema territorial y particularmente en las zonas más calientes, en las ciudades con los mayores indicadores. “La idea es profundizar el trabajo en el territorio con los municipios, a partir de la posibilidad de más recursos por el acuerdo firmado con Nación. El rol del municipio es importante en todas las acciones de prevención y de seguridad, por lo cual los pasos que se han dado en la constitución de las mesas y en el trabajo con los intendentes, sigue siendo parte concreta de la acción territorial a profundizar”, señaló Perotti.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, remarcó: “Esta reunión tuvo como elemento distintivo la incorporación del Observatorio de Víctimas que surgió por decisión del gobernador Omar Perotti después de una reunión con las Asociaciones de Víctimas. Esto le dio una característica muy especial, claramente hay una decisión del gobierno de incorporar la perspectiva de las víctimas en la legislación, y esta visión es compartida por todo el espectro político, legisladoras, legisladores, Poder Judicial y eso es muy positivo”.

“Por otro lado, abordamos una agenda concreta basada en las distintas iniciativas y propuestas tanto del Poder Judicial, del MPA como de legisladores en base a los informes e intercambios que tenemos. Tenemos una agenda de trabajo, pusimos la fecha para la próxima reunión de Junta a fines de octubre y durante la próxima semana vamos a definir los temas para poder, mientras tanto, trabajar durante este mes esas cuestiones prioritarias que se definieron”, finalizó la ministra.

A su turno, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, valoró la presencia de “víctimas y familiares de víctimas”; así como la posibilidad de que “todo el arco político, todo el Ministerio Público de la Acusación, el presidente de la Corte Suprema, escucharan lo que padecen. Este es un problema que aqueja a todos los santafesinos y santafesinas, y creo que es una muestra de madurez política entablar un diálogo y estar a la altura de las circunstancias”.

En tanto, Corach destacó que “hay ánimo de avanzar con cada uno de los proyectos que están presentados”, en la Legislatura santafesina; y también “con cada uno de los legisladores nacionales, con los proyectos para la justicia Federal; y hacer las solicitudes al gobierno nacional para tener recursos y poder designar y generar nuevos juzgados federales”.

Asimismo, el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, detalló los tres pilares de la gestión: dotar de tecnología, cámaras de seguridad, a municipios y comunas; ciberseguridad y ciberpatrullaje; y trabajar en lo social, con vecinos e instituciones intermedias.

Por último, el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, coincidió con la “necesidad de poder construir un acuerdo que supere la coyuntura política, que nos permita pensar en una respuesta a mediano y largo plazo. Nuestro compromiso es seguir trabajando las iniciativas que están en la Cámara. Me parece interesante que nos vayamos de acá con la agenda de la próxima reunión y que lleguemos a la misma con un cronograma claro de trabajo”.

Con tono crítico, el diputado socialista Joaquín Blanco expresó que el Gobierno provincial no tiene un plan para la seguridad de los santafesinos. "Acá lo que se está manifestando es que vino Sain con un librito y fracasó, vino Lagna que teóricamente era el hombre de la política que venía con el diálogo a conducir la policía y fracasó, y ahora tenemos un expolicía retirado al frente del Ministerio de Seguridad que todavía no sabemos qué quiere hacer" resumió.

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, el radical Juan Cruz Cándido, consideró que la reunión "dejó muy poco".

El temario incluyó la modernización normativa del sistema de seguridad, policial y del servicio penitenciario, y de tecnología para la gestión de la seguridad; la formación y capacitación del personal policial y del servicio penitenciario; el abordaje multiagencial y multiactoral del delito y las violencias, y focalizado de la criminalidad común, compleja y mercados; la articulación interjurisdiccional en materia de seguridad y justicia; el plan provincial de política criminal; femicidios, travesticidios y transfemicidios; protección a víctimas, testigos y denunciantes; controles en unidades penitenciarias; refuncionalización de la organización policial; patrullajes por puntos calientes; programas de desarme; prevención y actuación ante la corrupción policial; mejora del funcionamiento de las áreas criminalísticas; y consumo problemático de sustancias.