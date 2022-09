Representantes Justicialistas no firmaron el acuerdo

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En reciente informe de prensa el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de nuestra ciudad hizo saber que luego de intensas negociaciones y de cerrarse un acuerdo, los representantes Justicialistas no firmaron el acta.

El pasado lunes y de acuerdo a lo previsto, tuvo lugar un encuentro de la Paritaria Municipal en Casa de Gobierno entre los representantes de FESTRAM y los Intendentes. Habiendo participado en la oportunidad nuestro Secretario General - Adrián Bertolini- como miembro del Consejo Directivo de la Federación.

Luego de cinco horas de debate entre las partes y varios cuartos intermedio pudo acordarse una mejora equivalente al 35% pagadera en 4 tramos: 13% septiembre, 8% octubre, 9% noviembre y 5% diciembre con cláusula de revisión el 14/12/2022.

En momentos de estar confeccionando el acta y haber firmado los representantes de los trabajadores los dos Representantes Justicialistas (Esperanza y Reconquista) no se encontraban presentes ya que habrían recibido directivas para no firmar el acuerdo cerrado por unanimidad.

Este hecho inédito en la historia no tan solo de la Paritaria Municipal, sino de todas las Paritarias del sector público y nuevamente el Gobernador en una clara muestra contra los trabajadores de toda la Provincia incumple un acuerdo consensuado entre la representación de los trabajadores y los Intendentes y Presidentes Comunales de todas las fuerzas políticas incluidos los que no firmaron.

Ante esta situación la representación de los trabajadores pasaron la noche en Casa de Gobierno a la espera de novedades sin tener respuesta alguna.

Ante la gravedad de los hechos se ofreció una conferencia de prensa y será analizado el tema en las próximas horas en un Plenario de Secretarios Generales ante el inminente inicio de un plan de lucha en toda la provincia.