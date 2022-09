El SEOM irá por un porcentaje mayor a la suba del 35% acordada por la Festram

La Federación de Sindicatos Trabajadores Municipales (Festram) acordó ayer a nivel provincial un aumento del 13% para el mes de septiembre, 8% para octubre, 9% para noviembre y 5% para el mes de diciembre con cláusula de revisión, alcanzando un 81% de incremento salarial para el año en curso y dejó muy mal parados ante sus afiliados a los poderosos gremios de UPCN y ATE.

Y no es para menos porque los trabajadores estatales de Santa Fe aceptaron la oferta salarial del Gobierno provincial, que totaliza una suba 77% en el año luego de la revisión que añade un 31% adicional -en cuatro tramos, entre septiembre y diciembre- al 46% acordado en marzo. Lo aceptado por UPCN y ATE consiste en un 20% en septiembre (en el anterior acuerdo era del 8%), más un 7% en octubre, un 7% en noviembre y un 5% en diciembre, en cuya primera semana se realizará una revisión en base al Índice de Precios.

De igual manera, lo convenido por Festram fortalece y reaviva el reclamo de los docentes provinciales, que rechazaron el ofrecimiento de la Provincia (en los mismos términos que los estatales) y están en pie de guerra con la Casa Gris.

A la espera de la homologación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de lo acordado por la Federación, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) con sede en Rafaela convino con municipios y comunas de su jurisdicción, durante una extensa reunión celebrada ayer en su sede de calle Brasil y Lavalle, un incremento del 13% para setiembre, pero pretende mejorar el acuerdo provincial y adelantar los pagos, algo que no será sencillo porque las “cajas” de los gobiernos locales están al límite de sus posibilidades.



EL ACUERDO

DE FESTRAM

A través de un comunicado, la Federación señaló que “luego de la compleja situación planteada por la ruptura de un Acta acuerdo, los Intendentes y Presidentes Comunales volvieron a reunirse para consumar el acuerdo paritario, con la participaron de representantes de las Municipalidades de Villa Gobernador Gálvez, Esperanza, Reconquista, Venado Tuerto y las Comunas de Cañada Rosquín y Helvecia. Por su parte el Secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre”.

Como se resolviera en la paritaria de fecha 26/7 los tramos previstos inicialmente fueron adelantados para llegar con el 46% en Agosto al que sumará un 13% en setiembre, un 8% en octubre, un 9% en Noviembre y un 5% en Diciembre, con cláusula de revisión el día 15 de ese mes.

Se menciona también que “el IPEC publicó los datos inflacionarios de agosto, estableciendo una inflación anual del 74,5% y un acumulado del 55,1%, por lo que el acuerdo del 81% trae algo de alivio al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras de Municipios y Comunas, el que será revisado en el mes de Diciembre si se produjera un nuevo desfasaje”.



QUEREMOS

ALGO MÁS

Por la tarde, desde el gremio municipal se hizo conocer que en el encuentro de la víspera de la Mesa Territorial de SEOM “de la que participan Intendentes y Presidentes Comunales de todas las localidades adheridas al gremio, se acordó asegurar un incremento salarial del 13% para el mes de septiembre”.

El comunicado destaca también que “el acta rubricada en este espacio territorial compromete a las partes a reunirse el próximo 5 de octubre para analizar los tramos que resulten del acuerdo provincial de FESTRAM, con la vista puesta en construir respuestas conjuntas a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras municipales y comunales.

Luego de la reunión, LA OPINIÓN consultó al secretario General del SEOM, Darío Cocco, quien de entrada apuntó que “lo de Festram es el piso”.

“Esta mañana (por la de ayer) cuando nos juntamos en la Mesa Territorial no teníamos la información del acuerdo alcanzado por Festram y para no quedar por debajo debajo de eso convinimos un 13%, que es igual que al logrado por la Federación, si se termina ratificando, pero quedamos en juntarnos el 5 del mes que viene, con la intención de poder mejorar ese 35 %”, adelantó.

El gremialista contó también que no solo pretenden una mejora en el porcentaje sino también acortar los tiempos en los que se percibirán los incrementos. “La idea también es ir achicando los plazos y meter todo el aumento más cerca de diciembre y el mes que viene incluir algún puntito más y el que sigue otro más y así. Por eso lo dejamos abierta la negociación y está acordado ver cómo lo podemos pulir”.



DIFÍCIL DE

MEJORAR

Por su parte, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Marcelo Lombardo -participó del encuentro en la sede del SEOM- dijo a LA OPINIÓN que “fue una reunión tensa, ardua, pero respetuosa y con varios cuartos intermedios porque los ojos estaban puestos en lo que pasaba con las negociaciones que llevaba adelante la Festram. Finalmente, se terminó avanzando con este acuerdo del 13% de suba salarial para el mes próximo y quedó abierta y sujeta a la homologación del acuerdo a nivel provincial por parte de la Provincia, por lo que nos pareció prudente esperar”.

“Si se homologa -continuó-, el signatario del convenio es Festram así que haremos un acta de formalidad por la Mesa que replique el acuerdo. Sabemos que desde el gremio pedirán algún punto más de mejora, pero las condiciones no están dadas para elevar un acuerdo que ya de por sí está generando mucho ruido. En todo caso no creo creo que se pueda mejorar más de un punto”.

Asimismo, manifestó preocupación por las finanzas municipales y describió que “el ambiente (en la reunión de ayer) era de mucha preocupación. Los mismos Municipios estamos con dificultades para cumplir con el acuerdo”.

Ante la eventualidad de que algún Municipio o Comuna se vea imposibilitado de cumplir con el pago de sueldo, Lombardo, señalo que “en el acta acuerdo firmada se incorporó la creación de una Comisión de Seguimiento y Evaluación que intervenga en caso de situaciones puntuales que se puedan dar para acercar a las partes y aplicar alguna forma de excepción para evitar medidas de fuerza. No sería la generalidad, pero, por lo escuchado, se pueden dar”.