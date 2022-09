Presentaron la primera cepa vacunal para combatir la Leucosis Bovina

La Secretaría de Agricultura de la Nación, junto con el INTA y el Senasa, recibió la autorización comercial del evento Virus modificado genéticamente de la Leucosis Bovina. Lo anunciaron en una conferencia de prensa, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, y los titulares del INTA, Mariano Garmendia, y del Senasa, Diana Guillen, quienes este martes se refirieron al logro científico del año: un evento biotecnológico modificado genéticamente, cuyo uso potencial previsto es conformar el principio activo de una vacuna para combatir la Leucosis Bovina en el ganado vacuno.

“Es la primera vez que la Argentina desregula un virus modificado para uso directo y que se obtiene su liberación para uso comercial. Estamos orgullosos de este logro científico que constituye un verdadero avance hacia la erradicación de la enfermedad de la Leucosis Bovina”, dijo Bahillo sobre el evento biotecnológico, publicado en el Boletín Oficial.

Y continuó: “Quiero rescatar las políticas de inversión presupuestaria en los organismos que realizan investigación y extensión como el INTA y el Senasa. Trabajaron muchísimos profesionales que son un orgullo para la Argentina, y que desde el Gobierno buscamos destacar para fortalecer el desarrollo científico tecnológico que es un eje central para promover la producción”.

En la misma línea, Garmendia expresó: “Apostamos a la ciencia y a la soberanía del conocimiento y no nos equivocamos”. Y agregó: “Este desarrollo nos da orgullo, renueva nuestro compromiso y nos invita a soñar con una Argentina grande”, señaló Garmendia quien subrayó que se trata de un desarrollo con más de 15 años de trabajo, lo que implica entender el camino que recorren los equipos de investigación.

En tanto, Guillén señaló: “Estamos poniendo en valor la ciencia argentina, la política pública. Desde el Senasa vamos a acompañar el proceso de registro de la vacuna”.

Karina Trono –científica responsable del evento y directora del Instituto de Virología del INTA– junto con Mariano Garmendia –presidente del INTA– durante la conferencia de prensa.

Por su parte, Karina Trono –científica responsable del evento y directora del Instituto de Virología del INTA–, explicó: “Esta enfermedad afecta a casi todas las vacas de leche y a sus crías y por ser tan silenciosa el productor no la ve. Esto se hace con biotecnología, tomamos una parte del virus para transformar una cepa maligna en una cepa más benigna que la original, que no contagia”.

La Secretaría de Agricultura otorgó la autorización a través de la Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, conforme los procedimientos a ser instrumentados por la Dirección de Nacional de Bioeconomía que tuvo a cargo la responsabilidad primaria del trámite.

La normativa establece que el análisis de los impactos en la producción y comercialización que podrían derivarse de la autorización comercial de los Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM) de uso agropecuario, estará a cargo de la Dirección de Mercados Agrícolas.

Durante la presentación, estuvieron presentes, además, el jefe de Gabinete de Agricultura, Juan Manuel Fernández Arocena; los subsecretarios de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Territorial, Luis Contigiani; de Coordinación Política, Ariel Martinez; de Ganadería, José María Romero; de Agricultura, Delfo Buchaillot; la directora nacional de Bioeconomía, Dalia Lewi, y demás funcionarios.