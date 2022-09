“Lluvia” de críticas: productores y empresarios cuestionaron fuertemente al Banco Central

La semana comenzó con una bomba para el sector agropecuario, que terminó de dinamitar la escasa confianza que algunos actores todavía depositaban en el Gobierno nacional. Todo comenzó el lunes por la tarde cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que aquellos productores que hayan vendido su mercadería con el renombrado “Dólar soja”, bajo un tipo de cambio de 200 pesos, no podrán acceder al mercado de cambio en ninguna de las múltiples variantes que funcionan en la Argentina. Esto es, ni a través de las modalidades financieras (dólar MEP o “contado con liquidación”) ni del “dólar solidario”. Ni siquiera podrán efectuar la compra de divisas para “ayuda familiar”.

Mediante un comunicado, la institución indicó: “los agentes económicos que hayan vendido soja en el marco del Programa de Incremento Exportador no podrán acceder al mercado de cambios para compras de moneda extranjera ni tampoco realizar operaciones con títulos y valores con liquidación en moneda extranjera”.

Fue tal el revuelo y el rechazo en las redes sociales por parte de productores, dirigentes, empresarios y hasta funcionarios nacionales como el propio secretario de Agricultura (Juan José Bahillo) que, tan solo unas horas después y cerca de la medianoche del lunes, el BCRA volvió a emitir un comunicado intentando llevar tranquilidad. "Las disposiciones dadas a conocer no son de aplicación para las personas humanas", señalaron las autoridades. Pero, lejos de generar calma, otra vez la disconformidad del sector se conoció rápidamente teniendo en cuenta que muchísimos productores integran empresas (S.A. o SRL) que son alcanzadas por la disposición.



MALESTAR CHACARERO

Una de las primeras entidades en salir al cruce de la medida oficial fue Federación Agraria Argentina (FAA). Su presidente, Carlos Achetoni, reconoció que la disposición no lo sorprendió, pero señaló: “una vez más, se ve la toma de decisiones inconsulta de un Gobierno que solo se mueve por la desesperación de hacerse de dólares, más allá de cualquier otro relato que esbocen”.

Para el dirigente, “por más que quieran dar otros argumentos o retroceder en la misma normativa, esto desnuda que solo tienen un afán recaudatorio, perjudicando o desalentado a la producción de una manera u otra”.

Y concluyó: “como dijimos cuando se informó el dólar soja, en el caso de la medida del BCRA no creo que impacte en muchos federados de manera directa, pero estas marchas y contramarchas y estas políticas erráticas afectan la previsibilidad que necesitamos para trabajar, suben costos y generan más trabas".



LOS EXPORTADORES, TAMBIÉN DISCONFORMES

Desde el CIARA – CEC también se mostraron disconformes con la decisión del BCRA. El presidente de la entidad que agrupa al sector agroexportador, Gustavo Idígoras, reconoció que la medida #claramente va a tener un efecto sobre el flujo de ventas de productores, acopiadores y cooperativas, hacia los exportadores”.

Cabe remarcar que el sector agroexportador, desde hace dos años, está excluido de operar con el dólar financiero. “No tiene un efecto directo sobre ninguno de los exportadores, pero sí sobre sus empresas agrícolas que representan un volumen significativo de ventas al día de hoy”, advirtió. De todas maneras, aclaró que si bien han quedado excluidas las personas físicas, “el volumen de ventas de este segmento es bastante reducido y limitado”.



VENTAS FIRMES

De acuerdo con lo registrado en SIO Granos entre el 05 y el 20 de septiembre, se hicieron negocios finales por un total de 9.269.858 toneladas, de las cuales 6,2 millones corresponden a contratos nuevos, y 2,6 a operaciones de fijación de precios. Se excluye del cómputo del volumen de operaciones las anulaciones y las anulaciones de fijación, y se consideran sólo las transacciones “finales”.

Los dos conceptos que concentran el mayor volumen son las operaciones de compraventa a precio hecho tanto en pesos como en dólares concertadas a partir del 05 de septiembre, con 5,69 Mt, por un valor promedio de AR$ 69.641/t. Las operaciones cuyo contrato de venta a fijar original se concertaron con fecha anterior al 05/09 y que fueron fijados en pesos desde el inicio de la medida, en tanto, concertaron otros 2,30 millones de toneladas a un valor promedio de AR$ 69.613/t.

Asimismo, en la jornada de martes (20/9) el volumen de toneladas operadas se mantuvo elevado tal como viene ocurriendo desde el inicio del Programa de Incremento Exportador. De esta manera, se puede apreciar que la publicación de la Comunicación “A” 7609 del BCRA y la posterior Comunicación “A” 7610 no habría frenado las decisiones de venta de los productores.