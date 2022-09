Exitosa realización del segundo Humbertito

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Con total éxito se desarrolló la segunda edición del “Humbertito”, Torneo de Fútbol Infantil que organizó el Club Argentino de nuestra localidad. En particular fue organizado por escuelita de este deporte y contó con la ayuda de los grupos de trabajo del fútbol del club Argentino.

Dos jornadas (24 y 25 de septiembre) donde con total normalidad se desarrolló el encuentro anual que reunió a 34 clubes y escuelas de fútbol, con 68 equipos que participaron por copa de oro y plata. Fueron protagonistas de las jornadas, los chicos integrantes de las Categorías 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, conformados con delegaciones de la zona y de las provincias de Córdoba y Chaco.

Todo el espectáculo tuvo una concurrencia de unas 5000 personas, que se vio reflejado en el movimiento que ha tenido la localidad, de forma especial el comercio. Integrantes de las delegaciones se alojaron en escuelas y salones de clubes del pueblo.

No todo ha sido “jugar al fútbol”, el clima también jugó su partido, ya que los pronósticos anunciaban mal tiempo que se vio reflejado en la parte final del domingo cuando ya estaban terminando los partidos. La fuerte amenaza y la lluvia obligaron al traslado al salón de la institución organizadora a la espera del cese.

Vale decir que ese tiempo fue interminable porque la lluvia vino acompañada de tormenta eléctrica y posterior caída de granizo. Felizmente para los jugadores (no así para los gringos chacareros que esperaban más) pasado este momento pudieron continuar y definir los puestos destacados de las categorías que aún no habían terminado.

A pesar de ese inconveniente pasajero, en lo deportivo fue todo un éxito y los resultados finales fueron los siguientes:



Categoría 2012

(Copa de Oro) - Campeón Deportivo Tacural; Sub Campeón Peñarol de Rafaela; tercero Academia fútbol infantil de San Cristóbal y cuarto Argentino Humberto I.

(Copa de Plata) - Campeón Chicago Jrs. de Roque Sáenz Peña Chaco y Subcampeón Unión de Sunchales.



Categoría 2013

(Copa de oro) - Campeón Atlético Eusebia; Sub Campeón Chicago Jrs.; tercero Cultural La Para; cuarto Atlético de Rafaela.

(Copa de Plata) - Campeón Sportivo Norte y Subcampeón Sportivo Norte.



Categoría 2014

(Copa de Oro) - Campeón Argentino de Humberto; Sub Campeón Atlético de Rafaela; tercero Unión de Sunchales y cuarto Atlético Pilar.

(Copa de Plata) - Campeón Calchaquí FC y Subcampeón Ferro.



Categoría 2015

(Copa de oro) - Campeón Colón de Santa Fe y Subcampeón Peñarol de Rafaela; tercero 9 de Julio de Rafaela y cuarto Moreno de Lehmann.

(Copa de plata) - Campeón Argentino de Humberto I y Subcampeón R.y D. Elisa.

Luego de la entrega de premios y visiblemente emocionado porque los resultados del encuentro habían llegado a buen puerto, uno de los coordinadores, Fabio Sudano nos decía: “a pesar del contratiempo por el clima, todo ha sido un éxito. Debemos agradecer a todas las delegaciones participantes, a las instituciones de la localidad, a comercios y empresas; a la Comuna de Humberto I y a toda la gente del Club Argentino que siempre estuvo atenta a las necesidades de los visitantes y locales. A todos muchas gracias y los esperamos para la tercera edición 2023”.