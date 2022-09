El sentido de tu cuerpo

Todos, en la imaginación soñamos reiteradas veces con la perfección como si fuese la solución inmediata al deseo a cumplir, la llave absoluta al mundo sin fisura, sin errores, ese todo que nos aleja de la tristeza incesante o la amargura de la banalidad, del aspecto físico como el mejor remedio hacia la belleza corporal, esa que te abre puertas, te presenta posibilidades, te inserta en lo más alto, te brinda seguridad y, lejos de la realidad, nos hace dependientes de esas ilusiones cuanto más inseguras, más presentes, más obsecuentes, con mayor obsesión y sin un camino sensato.

Porque la belleza corporal también cuenta con su lado oscuro, tiene sus años, tiene sus des tratos, padece comparaciones, sufre la búsqueda interminable de un mejor objetivo y sus responsabilidades, su profesionalismo, su actitud siempre arriba, miradas infaltables dispuestas a no parar. Ahora, todo tiene su lado positivo, a veces un tanto absurdo donde te ponen o no, algunos sitios lo conquistas y pierdes, o simplemente estás en el lugar apropiado.

En síntesis, tu forma viene del linaje, tu trabajo físico vale mas para la salud mental y física que la estética, los miedos los tenemos y padecemos todos, las inseguridades son del ser humano, y el tiempo es ligeramente un recorrido, un paso. Y, si eres flaco, o bajo, pecosa o con rulos, seguro o introvertido, introspectivo o artista, lo único importante en esta vida es ser. No interesa como, solo sé. La razón la tenés vos, el resultado es tuyo y nadie tiene porqué apodarte o ponerte en un lugar donde no quieras. Se vos, como quieras y desees, con tus gustos y maneras, pero trata de ser seguro, de transitar los pasos sin miedos…, siendo, existiendo. Eso vale, eso cuenta. Las máscaras, o el disfraz que ganaste o te da la vida y tus genes es sólo una herramienta, que cuenta, pero no es todo. Todo…, es ser, no parecer. Entrena, come, descansa y, diviértete. Después el resultado tiene su parte en las recompensas, y nada más. Vale un cuerpo seguro con cualquier forma. No a cualquier precio. El cuerpo es cuerpo. Y nada importa más en la vida que llevar con inteligencia tus defectos, y, la seguridad corporal está en tus conceptos sobre la presencia y la apariencia. Es mejor ser y dejar de aparentar por un rato. Por eso… sé y relajate.