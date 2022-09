Presentación de "Celebremos Rafaela: 141 años"

“Todo esto me pone muy orgulloso. Hay que seguir potenciando a la ciudad. Esto genera mucha actividad económica, movimiento de recursos y fundamentalmente, propuestas para que la pasemos mejor, nos encontremos y que Rafaela siga siendo ese polo atractivo que viene siéndolo, pero que debe seguir potenciando”, resaltó el intendente Luis Castellano este miércoles en el Complejo Cultural Viejo Mercado, donde se presentó la agenda con la que se celebrarán los 141 años de Rafaela.

Participaron del encuentro, el secretario de Cultura, Claudio Stepffer; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; y el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio. Además, se hicieron presentes integrantes del Gabinete y concejales.

También estuvieron presentes las distintas instituciones que participan en la organización, quienes contaron su trabajo en este mes y los distintos eventos en que se desarrollarán.

La agenda de diversas propuestas culturales, educativas, deportivas y ambientales se desarrollará del 25 de septiembre al 24 de octubre. Habrá espectáculos infantiles, muestras de arte, conciertos de música, entre otras. La misma se puede consultar en la página web de la Municipalidad.



POTENCIAR A RAFAELA

“Siento orgullo del trabajo que la ciudad hace con sus instituciones. A veces, uno escucha decir que en Rafaela no hay nada. No sé si fallamos en la información o qué es lo que pasa. Pero la diversidad de actividades que tiene esta ciudad todos los fines de semana es increíble”, manifestó el Intendente.

“Lo que estamos contando acá es muy voluminoso, porque hablamos del 25 de septiembre hasta casi finalizar octubre. Esto requiere de un esfuerzo tremendo de mucha gente trabajando, y en su gran mayoría, por no decir la totalidad, gratuitamente, porque son instituciones que vuelcan su esfuerzo por la ciudad. Y que va transformando, al menos yo lo noto mucho después de la pandemia, en esto que decíamos y denominamos como ciudad turística de eventos”.

“No tenemos mar, no tenemos montaña, río o nieve, pero tenemos una enorme fuerza de nuestra gente para organizar eventos. Y no pasa en cualquier lado. Por eso me siento orgulloso de que pase todo lo que pasa. Además, en paralelo a esto, todos los fines de semana se realizan cosas en los barrios de diversas características. Lo bueno es que la gente se engancha y se llenan los espacios públicos”, continuó.

“Estamos preparando un nuevo espacio junto al Gobierno de la Provincia, con una financiación para poder lograr ese espacio que fundamentalmente es un lugar de actividades recreativas, pero turísticas para la región; un lugar donde van a pasar muchísimas cosas y que va a estar atravesado fundamentalmente por la música, vinculado a los jóvenes y al que podrá asistir toda la familia, donde vamos a combinar eventos públicos y privados”, concluyó el Mandatario.



SALE! PRIMAVERA Y

FIESTA DE LAS CULTURAS

El secretario de Cultura, Claudio Stepffer, manifestó: "Octubre es el mes de Rafaela. A diferencia de otros años, comenzamos en septiembre con Sale! Primavera, que tendrá lugar en el predio de Roque Sáenz Peña y 1° de Mayo, y se le sumará el Parque de los Eucaliptos que estarán unidos por food trucks, artesanos. Se trata de un polo orientado a las juventudes. Este es nuestro modo de agasajarlos".

"Elegimos este lugar porque ahí estamos construyendo el Centro Metropolitano "La Estación", que será destinado a actividades para las juventudes cuando esté listo".

"Otra de las actividades a destacar es la Fiesta de las Culturas, un encuentro muy tradicional y que tanto habla de nuestra identidad, con la participación de colectividades que forman parte de nuestra historia y nuestro presente", cerró Stepffer.



LIBROS Y CONCIERTO

Por su parte, la secretaria de Educación, dijo: "El domingo 2 de octubre llevaremos adelante la tradicional Feria del Libro, que tuvimos que suspender por mal tiempo. Participarán 18 stands, no solo para la venta, sino que la Biblioteca Municipal realizará la tradicional suelta de libros. Este año se suman instituciones que trabajan con libros usados".

Además, Andereggen destacó el “Homenaje a Charly García que está cumpliendo 70 años. Será en el escenario móvil, ubicado en las inmediaciones de la Escuela de Música. Habrá más de 20 músicos en escena y la participación de cuatro cantantes de la ciudad, quienes realizarán un recorrido por las distintas épocas de este prócer del rock".



OPORTUNIDAD

Por su parte, Diego Peiretti contó: "Cuando estábamos en pandemia, planteamos esta posibilidad de tener una recuperación en articulación con otros niveles de Gobierno e instituciones, para organizar este tipo de eventos. Nos reunimos con las distintas colectividades para organizar su participación”.

“Poder tener la Fiesta de las Culturas que congrega a gran cantidad de rafaelinos, muestra la diversidad cultural de la ciudad en un evento emblemático; es muy importante”.

Respecto a la participación de las colectividades, “este año estarán participando cada una con su gastronomía típica. Es una fiesta que congrega a muchas personas, con un espectáculo musical a cargo de distintas agrupaciones. Es una buena oportunidad para invitar a toda la región a nuestro mes aniversario”, resaltó.



MEDIA MARATÓN

Ignacio Podio, a cargo de la Subsecretaría de Deportes y Recreación, comentó sobre la Media Maratón 21K Ciudad de Rafaela, Daniel "Tecla" Farías: “Esta mañana cerramos las inscripciones porque llegamos a los 1000 participantes, a un mes de la carrera. Más de 400 competidores son de otras localidades. Estos logros no vienen solos porque generamos un sector exclusivo para los grupos de runners, que una vez que estén acreditados, podrán ingresar con el número de dorsal, donde tendrán cambiador y guadarropas. También habrá un sector de kinesiología con una área de 18 profesionales que estarán asistiendo a los corredores antes y después de la competencia".

Además, “estará un grupo de nutricionistas haciendo el asesoramiento y pruebas de orina para determinar la hidratación, y un grupo de podólogos asistiendo a los participantes. Generamos un paseo gastronómico saludable para los que quieran desayunar antes de la competencia o aprovecharlo posteriormente, y un paseo de artesanos y feriantes”.

"Para esta ocasión proponemos una caminata recreativa de tres kilómetros. Una vez finalizada, vamos a hacer una clase de gimnasia. A un mes de la inscripción, ya tiene 400 personas inscriptas”, sumó Podio.

"También sumamos el Maratón Kids para chicos y chicas de 5 a 12 años, porque queremos que sea un evento para toda la familia. Tenemos 200 inscriptos ya. Hay empresas que nos llamaron para poder acompañarnos. Y este fue uno de los logros de esta edición”; cerró el Subsecretario de Deportes y Recreación.