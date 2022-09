Gana terreno Enzo Fernández

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, evalúa incluir desde el inicio a Enzo Fernández en un equipo que contaría con la mayoría de titulares para enfrentar a Honduras en el primer amistoso de la gira por Estados Unidos. El mediocampista de 21 años, que fue convocado por primera vez a la Selección mayor, podría tener su estreno en el primer compromiso y de titular en lugar de Giovani Lo Celso, quien esta en duda por que arrastra una molestias físicas.

De esta manera, a falta de poco menos de dos meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022, el futbolista surgido en River tendrá la gran oportunidad de mostrarse y aspirar a colarse en la lista final de 26 jugadores que deberá presentar Scaloni para afrontar la Copa del Mundo.

Si bien la mayoría de los nombres ya estarían confirmados en la mente del técnico nacional, hay varios futbolistas que pelean mano a mano por un boleto para ser parte el mayor evento deportivo del mundo en el país asiático y todo parece indicar que Fernández se disputará el lugar con Exequiel Palacios, quien milita en el Bayern Leverkusen y suele ser una fija en las convocatorias. Por su parte, Alexis Mac Allister también podría ser una alternativa para suplir la posible baja de Lo Celso, pero el mediocampista del Brighton and Hove de hecho ya fue utilizado por Scaloni y no debería pasar una nueva prueba.

Además, la idea del entrenador es poner en el primero de los amistosos el once titular, aunque es prácticamente un hecho que Argentina no contará con todos sus jugadores, ya que al caso del futbolista del Tottenham, Cristian "Cuti" Romero sigue sin recibir la visa -al igual que Lisandro Martínez- y todavía no viajó hacia Miami, por lo que cada vez es más difícil que llegue a tiempo para jugar el viernes.

Otra de las dudas que existe por lesiones es la de Marcos Acuña -que el fin de semana no pudo terminar su partido con el Sevilla- se entrenó a la par así que si todo sigue de buena manera, estaría a disposición para ser el lateral izquierdo, sino dará el presente Nicolás Tagliafico.

El probable equipo para enfrentar a Honduras, el próximo viernes desde las 21, sería el siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso o Enzo Fernández; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.