¿Qué necesita Atlético para salvarse del descenso el domingo?

Atlético de Rafaela transita por una de sus peores campañas en la Primera Nacional. A diferencia del año pasado, en este 2022 hay descensos y esto trajo (trae) preocupación en todo el mundo celeste, que no está acostumbrado a tener que pelear por mantener la categoría.

El torneo resultó demasiado para el equipo que armó y condujo Rubén Darío Forestello, hasta la fecha 14, y luego lo tomó Ezequiel Medrán.

Los números hablan por sí solos. No hace falta agregar demasiado. Desde lo actitudinal disimuló muchas de sus falencias, y desde una buena localía, sostuvo la temporada.

A la etapa regular del certamen le quedan tres capítulos. El próximo domingo, cuando la Crema reciba en el Monumental a All Boys, podría asegurar su permanencia. ¿Qué tiene que pasar? Con los tres resultados posibles, ya se podría dar su objetivo.

Las posibilidades: - Si Atlético gana ya asegurará su lugar en la Primera Nacional en la temporada 2022.

- Si Atlético empata necesitará que no gane Sacachispas ni Santamarina.

- Si Atlético pierde necesitará que también caiga Sacachispas y no gane Santamarina.



BELGRANO JUGARÁ EN SAN NICOLÁS Y CON PÚBLICO

La AFA confirmó el cambio de estadio para el encuentro entre Brown de Adrogué y Belgrano de Córdoba, por la 35ta. fecha de la Primera Nacional, que se jugará el domingo desde las 13.40 en la localidad bonaerense de San Nicolás. El cambio de escenario tiene como objetivo brindarle presencia a la parcialidad cordobesa, frente a la chance que tiene el "Pirata" cordobés de ser campeón de la segunda categoría, con 8 puntos de ventaja sobre el segundo, su coterráneo Instituto, cuando quedan 9 puntos en juego.

El encuentro se jugará en el Estadio Único de San Nicolás, que tiene una capacidad para 25.000 hinchas, de los cuales al menos unos 18.000 serán de Belgrano. El partido comenzará a las 13.40 con transmisión de TyC Sports.

El estadio se inauguró el 19 de octubre de 2019, con un espectáculo que contó con la presencia de varias bandas musicales. El primer partido oficial fue la Final de la Liga de San Nicolás de ese año.

En principio, el partido se iba a jugar en Adrogué, en el estadio Lorenzo Arandilla, en el sur del Gran Buenos Aires, pero ante la posibilidad de la obtención del título y el retorno a la Primera División de Belgrano, la AFA resolvió que Brown sea local en San Nicolás.

De esta manera, ambos clubes saldrán beneficiados: habrá una gran recaudación para Brown, y los hinchas de Belgrano dispondrán de una buena cantidad de entradas para presenciar lo que puede ser el cierre de un ciclo brillante en el Ascenso. Belgrano suma 70 puntos, le lleva ocho a Instituto, y de conseguir una victoria ante un Brown (40) que fue perdiendo terreno, sellará su regreso luego de tres años en la segunda categoría.