Prigioni no utilizará a jugadores nacionalizados

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Pablo Prigioni, entrenador de la Selección Argentina de Básquet que se consagró campeona de la AmeriCup frente a Brasil, se refirió al sentido de pertenencia y rechazó la posibilidad de nacionalizar jugadores. "Mientras yo esté en la Selección, no habrá nacionalizados. Ni siquiera un integrante del staff de otro país. Prefiero perder con gente nuestra que intentar ganar con una persona que no sea Argentina", aseguró Prigioni en diálogo con Básquet Plus.

"Para mí la Selección es lo más puro que hay ya que tenemos nuestras competencias de clubes para competir con gente de todo el mundo y me parece fantástico. No estoy en contra de quienes lo hacen, sino de la regla. No creo que Lorenzo Brown sienta la camiseta española como Sergio Llull o Rudy Fernández. Ahí se acaba la discusión", remarcó el entrenador de 45 años al hablar sobre los nacionalizados.

Además, el asistente de los Minnesota en la NBA explicó cómo se dio su llegada para ser el entrenador de la Selección argentina: "Recibí un fuerte apoyo de la Confederación, de Gonzalo (García), de Leo (Gutiérrez), cuando hablé con ellos, de mi familia, de los jugadores del equipo y de los Timberwolves, que era clave que ellos me autorizaran".

"Fue realmente un fuerte empujón el que ellos me dieron, diciéndome que para la franquicia era un orgullo que yo pudiera representar a la institución en competencias internacionales siendo el seleccionador de mi país. Eso fue determinante", destacó.