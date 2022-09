Déficit de la balanza comercial en agosto

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La balanza comercial de agosto arrojó un déficit de US$ 300 millones, como consecuencia de un aumento de las importaciones de combustibles, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El valor de las importaciones subió 36,2% a US$ 7.837, mientras que el de las exportaciones cayó 6,9% a US$ 7.537 millones.

En agosto de 2021 el intercambio comercial había dejado el superávit más alto del año al llegar a US$ 2.345 millones, lo cual contrasta con el saldo deficitario de agosto de 2022 y resulta la explicación de la imposibilidad del Banco Central de acumular reservas.

La merma de las exportaciones es en parte consecuencia de la decisión de los productores de cereales de no liquidar sus tenencias ante la brecha entre el tipo de cambio oficial y los dólares alternativos.

De esta forma se generó el combo perfecto de menores ventas y mayores compras externas para dejar un resultado negativo y mantener el stress sobre las reservas del Banco Central que se extendió a todo el sistema financiero.

Si tomamos en cuenta lo que sucedió en los primeros ocho meses del año, en 2021 el superávit había sido de US$ 10.655 millones, mientras que en el mismo período de 2022 es apenas de US$ 2.193 millones.

El resultado está ligado a la dinámica que se viene repitiendo desde principio de año ya que las importaciones crecieron 43,6% a US$ 57.527 millones, al tiempo que las exportaciones apenas mejoraron 17,7% a US$ 59.720 millones.

La desaceleración en el ritmo de avance de las exportaciones viene expresándose desde mayo hasta llegar a terreno negativo en agosto.

El INDEC adjudicó esta situación a menos ventas de soja por US$ 562 millones.

Esta situación, que refleja el acopio de los productores, fue la que motivó al gobierno a implementar el "dólar soja" para incentivar a los productores a liquidar el cereal.

Respecto a las importaciones de ese mes, la suba de 36,2% se explica por un aumento de 15,3% en el precio, mientras que las cantidades crecieron 18,2%.

Combustibles y lubricantes explica la mayor parte de este comportamiento, pero con un dato agregado: el aumento es consecuencia de un alza de precios de 74,9%, dado que el volumen adquirido cayó 3,6%.

Según el INDEC en este período se destacaron aumentos en las compras de gas oil (US$ 270 millones) y gas natural en estado gaseoso (US$ 121 millones).