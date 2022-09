Reciclaron 8 TN de neumáticos

En el marco del trabajo que el Instituto para el Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Ambiente y Movilidad realizan en relación a la correcta gestión de los residuos que se generan en la ciudad, la Municipalidad de Rafaela firmó un convenio con la empresa Geocycle (Decreto N° 53493). Estas gestiones comenzaron por iniciativa del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe.

El acuerdo contempla la carga y el traslado de los NFU´s hasta la planta de Holcim ubicada en Malagueño, provincia de Córdoba, donde se realiza el coprocesamiento, el cual permite que sean usados como combustible y materia prima para la producción de cemento.

Días atrás se realizó la primera entrega de ocho toneladas de neumáticos. Estuvieron presentes en el retiro del material, la directora provincial de Economía Circular, Saida Caula y Gaspar Borra del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe; Gisela Daniele y Sergio Amaya del Instituto para el Desarrollo Sustentable; Claudia Isaurralde de la Secretaría de Ambiente y Movilidad; Alejandra Martín, representante zonal de Geocycle; Ariel Ferrario, Franco Fraire y Rafael Palmucci, integrantes de comercios de neumáticos locales y José Sánchez y Hernán Heizmann, de la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Rafaela (CETAR).

Caula destacó la importancia de este acontecimiento, en relación al cuidado del ambiente y la salud: “Estamos celebrando lo que es el primer neumaton que se realiza en la provincia de Santa Fe, que consiste en el retiro de los neumáticos fuera de uso para promover la economía circular y ser introducidos en la fabricación de cemento a través del coprocesamiento del mismo. Para el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático es muy importante debido a que el neumático fuera de uso es un residuo que genera mucha problemática no solo ambientalmente, sino también a la salud, porque permite la proliferación de vectores que provocan enfermedades como el dengue. Con lo cual, es muy importante darle una buena gestión a ese residuo para mejorar el efecto ambiental y la salud de todos los santafesinos, así que en este momento hicimos esta prueba piloto aquí en Rafaela y esperamos poder expandir la experiencia a otras localidades”.

Por su parte, Alejandra Martín, resaltó la importancia del trabajo articulado: “Estos acuerdos contribuyen a potenciar el involucramiento de los gobiernos y la sociedad en general, para optimizar las condiciones medioambientales de las ciudades y así lograr una mejor calidad de vida de todos los habitantes, contribuyendo al saneamiento provincial de residuos urbanos y reducción del volumen de pasivos ambientales de los basurales a cielo abierto".



COPROCESAMIENTO

DEL MATERIAL

Geocycle es una empresa reconocida en la gestión y el aprovechamiento energético de residuos, con un promedio de 140.000 toneladas de residuos revalorizados en el 2021. El coprocesamiento es una manera sustentable de gestionar los desechos. Consiste en el aprovechamiento de su valor energético para lograr la total integración al proceso de producción del cemento, sin dejar ningún tipo de desperdicio en el ambiente. En el caso de los neumáticos, al estar fabricados con material no biodegradable, permanecen como basura por muchos años, generando serios problemas ambientales y de salud por lo que deben ser dispuestos de una forma responsable, segura y ambientalmente sostenible.

La tecnología del coprocesamiento es parte de la economía circular, ya que recupera energía y contribuye a la disminución de las emisiones de CO2.



DISPOSICIÓN

A partir de esta carga de materiales, el municipio convoca a los habitantes de la ciudad a disponer correctamente este tipo de residuos, dejando los neumáticos en los locales comerciales que realizan el cambio de cubiertas, asegurando que los lleven al Complejo Ambiental, o llevándolos al EcoPunto que está abierto de lunes a sábados de 8:00 a 19:00.

En el marco de la campaña que ya se viene llevando adelante a nivel local, donde los comercios de neumáticos ofician de mediadores para que el material llegue al lugar habilitado, Rafael Palmucci dijo: “Es una satisfacción enorme esta primera entrega a la firma Holcim. Hace mucho venimos trayendo los neumáticos al Complejo Ambiental y me parece que esto nos abre la cabeza para poder entender y concientizar a las personas sobre la importancia del reciclado de este material, para un futuro mucho mejor para todos. Y por su puesto, sumándonos como empresa para la correcta disposición y esperando con ansias la próxima entrega”.

Sobre el tema, Hernán Heinzmann, agregó que “nos interesa trabajar por el cuidado del ambiente, sobre todo con la disposición de los neumáticos, ya que los neumáticos fuera de uso son un problema. Por eso estamos agradecidos en participar en este espacio y poder colaborar para su disposición y recupero de una forma sustentable. Esperamos que se realicen nuevas cargas y que esto se pueda replicar en otros lugares".