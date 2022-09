Triunfos de Libertad y Atlético

Libertad derrotó anoche en el clásico sunchalense a Unión por 72 a 70 en el duelo saliente de la 14ª fecha del torneo Oficial de primera división de la ARB, disputado en el Hogar de los Tigres. Los parciales fueron: 14 a 13, 27 a 18 y 56 a 46, todos favorables al equipo dirigido por Guillermo Kenig, que continúa liderando de manera invicta la fase regular, a la cual le quedan dos jornadas previo a los play offs. Al haber sacado dos puntos de ventaja y haber vencido en ambos duelos al Bicho Verde, ya se aseguró el 1 de la fase regular.

Dirigieron Gonzalo Ponce y Marcos Macagno, con estos goleadores:

Libertad: Mateo Pérez 10, E. Corroto 3, Mateo 12, Mateo Ternavasio 14, G. Peterlin 5, Augusto Barbieri 10, Armando 5, Ceruti 9 y Upia 4. DT: G. Kenig.

Unión: Borda Bossana 1, G. Spila 4, Rojo 9, Nicolás Zurvera 19, Cipolatti 8, Taborda 4, Joaquín Echagüe 6 y Gariboldi 19. DT: R. Juárez.

Esta fecha se cerrará este miércoles en Villa Rosas, desde las 21.30, con el partido entre Peñarol y Ben Hur arbitrado por Gonzalo Ponce y Brian Padilla.

Por otra parte, en el Lucio Casarín, Atlético derrotó a 9 de Julio por 89 a 58 en un partido pendiente de la 12ª fecha y se ubica tercero. Los parciales fueron todos favorables al equipo dirigido por Javier Maretto: 22 a 17, 39 a 26 y 68-39.

Las posiciones quedaron así: Libertad 24 puntos; Unión 22; Atlético 20; Independiente 18; Quilmes y 9 de Julio 16; Ben Hur 13 y Peñarol 12.



FEDERATIVO U14

El domingo se disputó la segunda fecha del Federativo U14 de clubes masculino organizado por la Federación Santafesina. En Sunchales una de las zonas integró a Unión y Ben Hur, donde pasó el Bicho Verde mientras que la BH no pudo quedar entre los mejores segundos. Otro de los grupos tuvo en el Lucio Casarín a Atlético y Libertad, donde los Cañoneros fueron primeros y los celestes lograron avanzar como uno de los mejores segundos.

Este es el detalle de los resultados:

Zona 2, en Rafaela: Atlético Rafaela 57 vs. Libertad de Sunchales 62; Libertad 67 vs. Almagro de Esperanza 56 y Almagro 71 vs. Atlético 82.

Zona 3, en Sunchales: Unión de Sunchales 91 vs. Ben Hur de Rafaela 61; Ben Hur 78 vs. Racing de San Cristóbal 70 y Racing 54 vs. Unión 80.

La nueva fase el 2 de octubre con cinco triangulares. El grupo A será en Ceres con Cacu, San Lorenzo de Tostado y Atlético Rafaela, mientras que el B se jugará en Sunchales con el local Libertad más Unión de Sunchales y Colón de San Justo.



CONMUTACIÓN DE PENAS DE JUECES

La Asociación Rafaelina informó ayer que se hizo lugar al pedido de conmutación de penas solicitado por los árbitros Iván Andereggen y Fernando Capolungo, cumplidos los dos tercios de la misma (había sido cuatro meses y medio). Además se cumplirá con el artículo 23 (deberán abonar, como reemplazo a la pena impuesta, un arancel).