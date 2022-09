Así se jugará la fecha 13

Anoche quedó programada la fecha 13 del torneo Clausura de la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, ​​que tendrá al líder, Ben Hur, jugando el domingo a las 13.30hs recibiendo a Ferrocarril del Estado. Los encuentros irán en su día habitual pero en varios horarios. El lunes jugará el 9 de Julio, visitando a Vila, mientras que quedará postergado, aún sin fecha de disputa, Atlético de Rafaela vs Unión de Sunchales.



El programa completo es el siguiente:



Domingo 25/09: 11.30hs Bochófilo Bochazo vs Argentino Quilmes, 13.30hs Peñarol vs Atlético María Juana, Ben Hur vs Ferrocarril del Estado, Sportivo Norte vs Deportivo Ramona, 15.30hs Florida de Clucellas vs Deportivo Tacural, Deportivo Libertad vs Deportivo Aldao; 16.00hs Talleres de María Juana vs Brown San Vicente. Lunes 26/09:21.30hs Argentino de Vila vs 9 de Julio. Postergado: Atlético de Rafaela vs Unión de Sunchales.



LAS POSICIONES EN PRIMERA: Ben Hur 32, puntos; 9 de Julio 27; Ferro 24; Quilmes 21; Atlético de Rafaela 21; Dep. Tacural 18; Brown (SV)17; Dep. Ramona 17; Sportivo Norte 16; Dep. Aldao 16; Peñarol 15; Arg. de Vila 15; Libertad 14; Unión 13; Atlético (MJ) 12; Florida 12; Bochazo 8; Talleres (MJ) 4.