Perdió Gimnasia y cedió la cima de la Liga Profesional

Gimnasia visitó Santiago del Estero en busca de cortarse solo en la cima del torneo, pero no pudo con Central Córdoba: el Ferroviario venció por 1-0 al Lobo en el cierre de la fecha 20 de la Liga Profesional 2022 en el estadio Alfredo Terrera y con el arbitraje de Pablo Echavarría. Con este resultado, los de Pipo Gorosito quedaron en la segunda posición con 36 puntos, mientras que los de Abel Balbo ostentan la vigésima primera plaza, con 24 unidades. A continuación, lo mejor del partido.

En una primera mitad donde los dueños de casa tuvieron el dominio total de la posesión de la pelota, los primeros minutos fueron muy distintos: de entrada, el conjunto de Gorosito mostró una cara muy agresiva, con una presión muy alta y con un gran ímpetu para conseguir el tanto que les de tranquilidad. Sin embargo, con el correr de los minutos, el Ferroviario hizo pie en el partido, plantó bandera y fue más que su rival, quien se fue diluyendo en el primer tiempo.

De hecho, el equipo de Abel Balbo contó con la chance más clara para adelantarse en el marcador en los primeros 45 minutos, cuando a los 20 de juego Alejandro Martínez desefundó un potente zurdazo que se estrelló en el travesaño y picó en la línea de meta. Rodrigo Rey ya estaba sin opciones, pero en esta ocasión la fortuna jugó a favor de los platenses.

Ya en el complemento, los visitantes comenzaron de la misma forma que en el primer tiempo. Mostraron una gran voracidad y presión en los primeros instantes de la segunda mitad para poder concretar el gol que los lleva a lo más alto de la tabla en soledad, pero el tan ansiado grito no llegó, con el transcurrir del encuentro las emociones brillaron por su ausencia. De hecho, en los últimos instantes del encuentro, cuando el duelo agonizaba y la igualdad parecía inamovible, apareció Cristian Torres a los 47 del segundo tiempo para darle la victoria agónica a Central Córdoba con un bombazo de derecha que infló la red rival.



EMPATE SIN EMOCIONES

Patronato y Rosario Central igualaron 0-0 en Paraná, en un desprolijo encuentro disputado ayer en el marco de la vigésima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Los equipos protagonizaron un primer tiempo discreto, hasta insulso por momentos, con muchas imprecisiones y falto de juego asociado para abrir el marcador en la tarde fría de la capital entrerriana.



LA PRÓXIMA FECHA (21º): Viernes 23/09: 19hs Huracán vs Banfield, Godoy Cruz vs Boca. Sábado 24/09: 13hs Defensa vs Patronato, Sarmiento vs Arsenal, 15.30hs Lanús vs San Lorenzo, 18hs River vs Talleres, 20.30hs Independiente vs Newell's. Domingo 25/09: 15.30hs Central vs Platense, Gimnasia vs Tigre, 18hs Racing vs Unión, 20.30hs Atlético Tucumán vs Estudiantes, Vélez vs Barracas. Lunes 26/09: 19hs Aldosivi vs Central Córdoba, 21.30hs Colón vs Argentinos.