Pino se quejó por la nueva "emboscada" a los sojeros

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, calificó de "emboscada" a la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) vinculada con el dólar soja, y se quejó por el "permanente cambio en las reglas de juego".

La autoridad monetaria dispuso que las grandes empresas agroexportadoras que vendieron dólar soja no podrán acceder al mercado de cambios oficial y tampoco a la Bolsa para comprar MEP o Contado con Liquidación.

"Eso es una emboscada del Banco Central, que está tomando medidas que nos hacen perder la confianza. Y es difícil recuperarla", se quejó el dirigente.

Y añadió: "No se entiende por qué decidieron eso. Necesitamos reglas justas y sostenibles. No pudimos ni siquiera estar este mes con el dólar soja, que fue una medida que resultó, porque los productores vendieron mucho".

"Ahora, en la mitad del camino, nos cambian las reglas. Parece ser algo permanente. Y así no se puede producir", enfatizó Pino, en declaraciones al programa "Esta mañana" de Radio Rivadavia.

El titular de la entidad ruralista expresó lo que sucedió durante la semana pasada: "Me comentaron que hubo una tendencia a operar con los dólares financieros. Pero si los productores no quieren quedarse con su plata en el banco, bueno, será una cuestión de falta de confianza. Solamente quieren asegurar lo que es de ellos".

"Parece que el productor que cobra $70.000 por la tonelada de soja se llena de plata. Pero no hay que olvidar que ese productor está cobrando el 50% de lo que debería cobrar", afirmó.

Pino reconoció que tanto el ministro de Economía, Sergio Massa, como el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, "estuvieron ágiles" y lograron que el Banco Central no incluyera a las personas físicas en el nuevo cepo al dólar.

El empresario aseguró que mantuvo diálogo con ambos funcionarios "para expresarle mi disgusto por esta barbaridad".