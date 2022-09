La despedida de Federer con precios exorbitantes

Las entradas para la Laver Cup por equipos en Londres, Inglaterra, alcanzaron un valor de hasta 50 mil euros luego de que el suizo Roger Federer, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, anunciara que sería su último torneo. Los últimos boletos disponibles para ver a "King Roger" se venden a precios exorbitantes que parten de los 28 mil euros y llegan hasta los 50 mil, informó un cable de la agencia italiana ANSA.

Sin embargo, la presencia del astro suizo fue puesta en duda ayer por uno de sus fisioterapeutas de mayor confianza, Pierre Paganini: "Decidirá a último momento si juega o no", dijo, tajante, en diálogo con el diario helvético "Blink"."Su problema no es sólo en la rodilla", dijo Paganini en alusión a la cirugía que se sometió Federer el año pasado en la articulación de su pierna derecha.



¿EN DOBLES CON NADAL?

Federer, una de las más grandes leyendas del deporte, le habría confirmado a la prensa de su país que no jugará en singles en la Laver Cup, en lo que será su último torneo como profesional, y que su objetivo sería disputar un dobles "en un nivel aceptable" con el español Rafael Nadal.

"Tal vez pueda jugar dobles con Rafa, eso sería un sueño absoluto", habrían sido las palabras de Su Majestad, que a los 41 años no se pudo recuperar de la manera esperada de su última operación en la rodilla como para volver a competir en el circuito al máximo nivel.

La Laver Cup, que comenzará este viernes y concluirá el domingo, será el primer torneo en el que jueguen todos los integrantes del Big 4 (Federer, Nadal, Djokovic y Murray) desde el Abierto de Australia 2019.

El equipo de Europa estará conformado por Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas y Matteo Berrettini, mientras que el capitán será el histórico Bjorn Borg.

Por otra parte, el equipo de Resto del Mundo contará con Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex De Miñaur, Frances Tiafoe, Jack Sock y Tommy Paul, y el capitán va a ser John McEnroe, otra figura histórica del deporte blanco.