Meritoria labor en el Provincial

Durante el pasado fin de semana se desarrolló en Venado Tuerto el Campeonato Interasociaciones U14 femenino, con la participación de cinco seleccionados.

El representativo de la Asociación Rafaelina, dirigido por Ariel Borda, tuvo una meritoria performance logrando el tercer puesto en el 5×5 y el subcampeonato en el 3×3. En ambas ramas se consagró Santa Fe.

El plantel estuvo integrado por: Juliana Tosello, Victoria Bertolino, Sofía Baccile, Candela Mallet, Yanet Varzi, Ana Tapia, Carola Ghiberto, Kiara Ferreyra, Paulina Villarruel, Sofía Rosso, Sofía Bernasconi, Damaris Chauderon. CT: Ariel Borda, Juan Arro, Verónica Gigena.

En 3×3: Sofía Gorreta, Agostina Galliani, Andrea Ramírez y Ludmila Elizalde.



DERROTAS DE BH Y LIBERTAD

El sábado se puso en marcha la Copa Santa Fe de básquet femenino para los representantes de la Asociación Rafaelina en esta edición. Ben Hur, el campeón defensor, no pudo en Tostado y perdió ante San Lorenzo por 66 a 41. Laura Rébola con 15 puntos y Cecilia Giorgetti con 11, fueron las principales anotadoras del equipo dirigido por Cristian Losano.

Por su parte, también por la Zona A, Libertad de Sunchales perdió en Esperanza ante Alma Juniors por 72 a 56. En las aurinegras se destacó Lucía Ballari con 15 puntos, mientras que Sol Paz sumó 14.

En la segunda fecha, el próximo fin de semana, jugarán Libertad vs. San Lorenzo y Ben Hur vs. Alma Juniors.