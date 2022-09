Voley: el Sub 14 de Almagro destacado

Fue un fin de semana con actividad a nivel de torneos de la Asociación Rafaelina de Voley como de la Copa Santa Fe de menores, donde Almagro de nuestra ciudad pudo destacarse nuevamente.

El sábado se jugó el primer Grand Prix sub 14 del torneo Clausura en Unión de Sunchales. Los 4 equipos de la entidad de calle Garibaldi tuvieron grandes avances, incluso cambiando sistemas de juego (que no es poco en estas categorías). De tal modo, cabe destacar que el equipo «A» se quedó con el primer puesto venciendo a Unión B por 2 a 0.Y

a en la jornada del domingo, el sub 14 participó en Santa Fe con gran desempeño en la fase interregional de la Copa Santa Fe de Menores. Por esta instancia perdió 3 a 0 ante Banco Provincia, mientras que luego superó 3 a 0 a Unión de San Guillermo. Ahora es tiempo de espera para ver si con estos resultados accede a la clasificación dentro de los 2 mejores segundos.