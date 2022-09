Homenaje en la Plaza por el Día del Jubilado

En la jornada de ayer, en la plaza 25 de Mayo, el Consejo de Adultos Mayores (CAM) y el municipio celebraron la conmemoración anual del "Día del Jubilado", como todos los años se realiza el 20 de septiembre en el así denominado "Jacarandá de los jubilados" donde es costumbre depositar una ofrenda floral en este día.

Este año, el acto se enmarcó en el nutrido programa de actividades de “La Perinola”, una agenda de actividades para adultos mayores que se desarrolla también durante el mes de septiembre.

El intendente Luis Castellano junto a integrantes de su equipo municipal acompañaron la actividad. También asistieron autoridades, representantes de organismos que trabajan con temas vinculados a la tercera edad, la presidenta del CAM, María Angélica Tardivo, y público en general.

Una de las reflexiones que compartieron desde esta institución fue la siguiente: “Llevamos los triunfos obtenidos, las experiencias adquiridas, la fuerza de nuestros anhelos, las lágrimas que derramamos al ver nuestras ilusiones truncadas. Tenemos los años necesarios para hacer lo que queremos, lo que sentimos y de pie”.

Como ya se dijo, los presentes aprovecharon la oportunidad para colocar una ofrenda floral en el "Jacarandá de los jubilados" y en otro árbol que se plantó en la Plaza para conmemorar este día, un ejemplar de Pezuña de Vaca. Además, el ballet “Celebrando la vida” interpretó las canciones “Aromas de Misiones”, “Galopa” y “Palomita”.

Posteriormente, la presidenta del CAM, María Angélica Tardivo, tomó la palabra y expresó: “Hace 118 años, un 20 de septiembre de 1904, se sancionaba la primera Ley de Jubilaciones durante la presidencia de Julio Argentino Roca, en un principio, para pocos gremios de trabajadores estatales. A través de los años y en base a modificaciones, se fue incluyendo a todas las actividades laborales”.

Y definió a la jubilación como “el tiempo de reposo, de descanso, de elegir cómo quiero pasar mis años de retiro laboral. Puedo tomar distintos caminos pero que cada uno de ellos nos haga disfrutar de buenos momentos, de amigos, compartiendo experiencias, recuerdos, aprendizajes, poder hacer y transmitir lo que el horario cumplido por años nos limitaba”.

Además, dijo que es un momento “para ayudar a crear espacios con nuestros pares y mostrándole al mundo que los adultos mayores somos capaces de hacer lo que nos propongamos. Poder estar en compañía en tantos talleres que se ofrecen en la ciudad, en vecinales, en las excelentes escuelas para adultos mayores que tenemos”.

Para cerrar, afirmó: “Nosotros, los integrantes del Consejo de Adultos Mayores, nos comprometemos a trabajar y, como siempre decimos, somos adultos trabajando para adultos. Por eso, este año volvió a girar la perinola con actividades durante el mes de septiembre. Nuestro agradecimiento al municipio y en especial a Vanesa Macagno y su equipo que nos brindaron una incondicional asistencia”.



UNA VIDA ACTIVA

Por otro lado, el Intendente les agradeció a todos “por el trabajo hecho durante tanto tiempo y por lo que es Rafaela. Los jubilados y las jubiladas tienen gracias a sus instituciones, una vida muy activa, no solamente participando sino también coordinando con el municipio actividades, como en este caso La Perinola”.

El mandatario local recordó “cuando comenzamos algunos años atrás, uno de los reclamos más importantes era arreglar las veredas del perímetro de la plaza, construir más rampas en las esquinas, arreglar veredas de la zona céntrica y trabajar sobre la accesibilidad al edificio municipal para personas que no pudieran utilizar las escaleras”.

En función de esto, “nos pusimos a trabajar. Y podría mencionar muchas otras cuestiones que se realizan todos los días a partir de los aportes de los adultos mayores. Percibo un espíritu muy positivo de ustedes y se lo tengo que agradecer porque en un mundo lleno de malas noticias, ver a los adultos mayores con una enorme esperanza hacia el futuro, me produce una gran admiración”.