Problemas de papeles

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez, ambos defensores de la Selección argentina que militan el fútbol de Inglaterra, no pudieron sumarse a la delegación nacional en Estados Unidos para afrontar los amistosos frente a Honduras y Jamaica, por un problema con la visa.

El combinado nacional comandado por Lionel Scaloni, comenzó la semana de trabajos en el país norteamericano para afrontar la última ventana FIFA, en la que se medirá con Honduras y Jamaica con la premisa de ultimar detalles para el Mundial de Qatar 2022 que comenzará en exactamente dos meses.

Entre los 28 convocados, se destacaron las ausencias de "Cuti" Romero y Lisandro Martínez, defensores del Tottenham y Manchester United, respectivamente, ya que no tienen la visa para ingresar a Estados Unidos.

El problema se originó cuando ambos futbolistas quisieron tramitar el permiso y la Embajada estadounidense en Inglaterra cerró por el luto del fallecimiento de la Reina Isabel II y esto derivó a que se queden sin los papeles.

Ante este panorama, los defensores decidieron viajar a la Argentina para tramitar la visa y mientras tanto se están concentrando en el predio de la AFA, donde también se entrenan a la espera de que llegue la aprobación del trámite y así poder emprender viaje a Estados Unidos.

Desde la Selección son positivos y estiman que en las próximas horas todo debería quedar resuelto y que el miércoles puedan tomar el avión rumbo a Miami.

Pero esto será una complicación para ambos jugadores, ya que llegarían para el entrenamiento del jueves, último antes del primer amistoso contra Honduras, por lo que habrá que ver si Scaloni decide de todas maneras darle minutos o los piensa para el segundo juego, que será el martes 27 ante Jamaica en New Jersey.

Martínez suele ser un relevo en la consideración de Scaloni, por lo que no habría cambios en el once "ideal", mientras que Romero sí es una fija y en caso de no ser de la partida, su lugar será para Germán Pezzella.