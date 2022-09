Nelson Sosa, el árbitro para Atlético vs All Boys

El torneo de la Primera Nacional 2022 ingresa en su etapa de definición. Restan tres capítulos y el próximo fin de semana, cuando se juegue la fecha 35, ya se podrían dar algunas definiciones.

Atlético de Rafaela, que lucha por la permanencia, podría asegurar su lugar por una temporada más en la segunda categoría del fútbol argentino si gana o bien, dependiendo de otros resultados, también podría cumplir con el objetivo de manera anticipada. La Crema recibirá el domingo, 19.30hs, a All Boys. Dicho encuentro tendrá el arbitraje principal de Nelson Sosa, quien tendrá como asistentes a Nelson Leiva y Matías Coria. Como cuarto árbitro estará Lucas Caballero.

En la lucha de arriba, Belgrano de Córdoba, de enorme campaña, quedó al borde del ascenso directo a la Liga Profesional.

Con tres fechas por jugarse le sacó ocho puntos de ventaja al Instituto de los rafaelinos Lucas Bovaglio y Nano Clementz. La Gloria es el único que tiene chances matemáticas de arrebatarle la punta.

El Pirata visitará a Brown de Adrogué y en caso de ganar se asegurará el ascenso sin depender de otros resultados. Y si empata o pierde, también podría festejar de manera anticipada según el resultado que obtenga Instituto en su encuentro ante Temperley.

En la tarde de ayer AFA confirmó la programación que tendrá la próxima fecha de la Primera Nacional y anunció los árbitros. En Quilmes vs Almagro estará la rafaelina Gisela Trucco, como asistente 2 de Pablo Giménez.



Viernes 23/09



17.00hs Quilmes-Almagro (Pablo Giménez)



Sábado 24/09



15.30hs Estudiantes de Buenos Aires - San Telmo (Barraza, Julio); 15.30hs Agropecuario-Flandria (Gariano, Andrés); 16.00hs (DirecTV) Chacarita-Deportivo Riestra (Comesaña Lucas), 16.00hs (TyC Sports) San Martín de Tucumán-Almirante Brown (Dovalo, Pablo).



Domingo 25/09



11.00hs Tristán Suárez-Gimnasia de Jujuy (Córdoba, Carlos), 15:00hs:

Brown de Puerto Madryn-Güemes (Novelli, Lucas), 15.40 hs (TyC Sports) Brown de Adrogué-Belgrano (Arasa, Nazareno); 16:00hs Mitre (SE) – Dep. Madryn (Monzón, Brisuela); 17:00hs Independiente (Mza) – Alvarado (Rodrigo Rivero); 17.00hs Dep. Maipú - Nueva Chicago (Diego Ceballos); 18:00hs (TyC Sports) Def. de Belgrano - Villa Dálmine (César Ceballo), 19.30hs Atlético de Rafaela - All Boys (Nelson Sosa), 20.30hs (TyC Sports) Instituto – Temperley (Mario Ejarque).



Lunes 26/09



15.30hs Sacachispas – Morón (José Carreras), 20.30hs Santamarina - Gimnasia de Mendoza (Ramiro López), 21.10hs (TyC Sports) Ferro - Estudiantes (Rio IV) (Juan Pafundi)



Martes 27/09



17:00hs Atlanta - Chaco For Ever (Sebastián Bresba).