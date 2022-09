Jonás Aguirre tras el empate en Mendoza: “Lo importante era sumar”

El lateral izquierdo de la Crema analizó el 1 a 1 ante Gimnasia y apuesta a la victoria, el próximo domingo ante All Boys, para asegurar la permanencia.

Atlético de Rafaela inició ayer la semana de entrenamientos con vistas al trascendental juego del próximo domingo ante All Boys, encuentro que si consigue quedarse con los tres puntos le asegurará la permanencia en la Primera Nacional, sin depender de otros resultados.

El empate logrado ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza cayó bien, en la tabla y en lo anímico. El final, con un elenco mendocino como protagonista, hasta pudo haber sido con derrota y el haber terminado con uno menos, aguantando, le da algo más de ‘valor’ al empate.

“Lo importante era sumar, lo podríamos haber ganado ya que arrancamos bien, nos pusimos en ventaja pero nos empataron, nos quedamos con uno menos y se hizo difícil al final, donde también lo podríamos haber perdido”, analizó Jonás Aguirre tras el 1 a 1 en tierras mendocinas.

“Sirve el punto, siempre es importante sumar, más de visitante y ante un equipo que creo yo a sido de los mejores del torneo, que juegan muy bien y así y todo lo arrancamos ganando, no nos pudimos llevar el triunfo pero sumar es importante”, agregó.

La expulsión de Mauro Osores a los 14 minutos del complemento cambió el trámite del encuentro, que si bien el local ya había alcanzado la igualdad, los dirigidos por Ezequiel Medrán venían cumpliendo con una destacada actuación.

“Ellos juegan muy bien, son muy intensos, aprovechan bien las bandas y de local se hacen fuertes, cuando tuvimos la expulsión se nos venían por todos lados, supimos aguantarlo y nos llevamos un punto que sirve, que es importante”, destacó Jonás.

Los números todavía no alcanzan para garantizar una temporada más la permanencia en la categoría pero la ‘Crema’ quedó muy cerca de lograr el objetivo.

“Era importante sumar de visitante y ahora tenemos que ganar los tres puntos en casa”, cerró Jonás Aguirre.