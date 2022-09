Ampliarán la zona de estacionamiento controlado y se duplicará el costo

Para imponer a los ediles de esta iniciativa, en la mañana de ayer, concurrieron al Cuerpo legislativo, el Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo; la Secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, y Juan Scagnetti, responsable de la ZEC.

Para introducir el tema, Caruso contó que al proyecto “lo veníamos trabajando desde principios de 2020, pero apareció la pandemia, la actividad comercial se modificó y quedó en stand by”, pero lo retomaron y también “ingresaron pedidos por ampliación de la mancha, tanto de vecinos como de este Concejo”.

“Lo que hicimos fue un relevamiento con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para conocer cuál es el factor de ocupación en los distintos horarios”, señaló.

“De la información que manejamos -agregó-, surge que (en la actual mancha) hay vehículos que están durante las cuatro horas de la mañana y no se mueven y esto se puede corroborar fácilmente a través de las cargas de las patentes, algo que se replica en la zona nueva.

Para la funcionaria, esta situación “implica una dificultad para el frentista, que tiene un pago diferencial, pero no encuentra lugar para estacionar y también para el comercio porque su beneficio es el recambio y el que va a comprar tenga un lugar para estacionar”.

En ese marco, la Secretaria sostuvo que “a partir de los distintos criterios que se analizaron, la mancha se puede ampliar de las 141 cuadras existentes ahora a 18 cuadras más”

AJUSTE

POR UCM

“La otra cuestión (que incluye la Ordenanza) es cambiar el criterio para la actualización del valor de la hora que se ajustará en función de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM)”, adelantó Caruso y lo fundamento en que “a experiencia indica que se hace engorroso (el debate en el Concejo) o no se llega con los tiempo para actualizar el valor de la hora (para evitar un desfaje)”.

Después fue al grano al indicar que el importe de la hora “está a $ 30 y por eso se da un cierto colapso en las zonas de estacionamiento porque muchos conductores, al tener este valor (bajo), dejan el auto todo el tiempo y no se produce el recambio necesario, todo lo contrario a lo que se pretende porque, en la zona céntrica lo aconsejable es desalentar el uso de los vehículos motorizados y pensar en otros medios de movilidad. En ese contexto, la idea es llevar el valar actual de la hora que es de $ 30 a 10 UCM que son $ 60”

Vale recordar que actualmente el valor de la hora de estacionamiento se determina en pesos, en base a propuesta del Ejecutivo, que debe convalidar el Concejo

En otro orden, la titular de Ambiente y Movilidad aseveró que “la intención es seguir trabajando para incentivar la carga on line y que cada usuario pueda tener su cuenta” pero que no se afectada la ocupación de los 22 controladores. Esto es importante resaltarlo porque los chicos encuentran una oportunidad, trabajan 4 horas, un sábado sí y otro no, y tratamos de que esto sea lo más simple posible para que puedan seguir estudiando y tengan este incentivo económico”

En ese momento, Lombardo tomó la palabra para aclarar que el cobro de la ZEC “nunca tuvo un fin recaudatorio por parte del Municipio, por el contrario, los números cierran muy justo” y reforzó que el proyecto quiere evitar “discusiones desgastantes sobre el cobro de la ZEC y atar su actualización a la UCM, que sería la manera más practica para mantener su valor”.

Cabe mencionar que la UCM se actualiza dos veces al año, la primera es cuando el Concejo trata la Ordenanza Tributaria y, luego, cuando actualiza esa norma, por lo general, a mitad de año.

Finalmente, Paz Caruso subrayó que con los cambios, desde el Ejecutivo “apuntamos a optimizar el funcionamiento de la ZEC” e hizo la salvedad que “no se afectará el porcentaje de la recaudación que va para el sector comercial y se aplica a mejoras del lugar”.