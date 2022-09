Medrán: “Quedo conforme por el trabajo y la entrega del equipo”

Ver a Atlético de Rafaela peleando por permanecer en la Primera Nacional no es algo que tenga acostumbrado a nadie. En sus 33 años de profesionalismo, en la mayoría de los torneos, estuvo para otra cosa. Pero los tiempos cambian y las últimas temporadas vienen siendo de mal en peor. Basta con ver las estadísticas para entender la realidad. Así y todo el último domingo el plantel que comanda Ezequiel Medrán tuvo una alegría, una pequeña alegría. Si bien la Crema sigue sin poder ganar en terreno ajeno, ahora son 20 partidos, el empate 1 a 1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza se celebró como una victoria. Porque en la previa todos firmaban el punto. Porque se visitaba a un rival que pelea bien arriba, entre los cuatro mejores del torneo, y porque el rendimiento del equipo merma en cada presentación de visitante.



“Quedo conforme porque para nosotros, en la situación que estamos, sumar es bueno, estamos en la recta final donde cada punto es importante. Veníamos a jugar con un equipo que tiene aspiraciones de ingresar en zona de Reducido. Siento que el punto fue positivo”, destacó Ezequiel Medrán en conferencia de prensa.



- Alcanzaron el gol pero no lo pudieron aguantar demasiado.



- Sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo muy sólido, que es difícil convertirle goles, que se hace fuerte de local pero sabíamos que íbamos a tener nuestros momentos en el partido, obviamente que cuando ellos iban a tener sus posibilidades tratar de salir ilesos. Un rival que genera, que desborda muy bien por las bandas y tiene movimientos muy bien aceitados. Lo pudimos contener bien, se hizo más cuesta arriba cuando quedamos con diez, tratamos de sostener el punto y más allá de no haber renunciado a buscar ese segundo gol quedo conforme por el trabajo y la entrega del equipo.



- ¿Lo mejor de Atlético estuvo en el primer tiempo?



- Si después de la expulsión se hace difícil analizar, se presentó otra clase de partido. Pero después de los 25m del PT, el arranque del ST, estuvimos bien posicionados, pudimos imponer lo que queríamos.



- A pesar de la expulsión mantuviste a los delanteros y no se resignaron…



- No queríamos renunciar a tener dos delanteros en cancha, con la jerarquía de Bieler y Lencina, para jugar esta clase de partidos, Laméndola hizo un gran trabajo, un gran desgaste y por eso la variante. Pero intentamos no renunciar a buscar el partido con la posibilidad del retroceso de Jonás y Bravo a la zaga.



- Y Salvá terminó siendo clave para mantener el empate.



- Tuvo dos o tres intervenciones importantes que nos permitió sumar. El partido se hizo cuesta arriba, hubo situaciones que hubo que resolver y lo hizo muy bien.



- El próximo fin de semana, de local, se puede cumplir el objetivo.



- Tenemos que mantener esa localía, tratar de conseguir esos tres puntos que nos aseguren la categoría sin depender de nadie, cumplir el objetivo y si lo podemos terminar de definir en casa y con nuestra gente sería muy bueno.