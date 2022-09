González, Melchiori - Yapur y Weppler, los vencedores de las Categorías TZ en Paraná

Por Víctor Hugo Fux



Nicolás González mostró toda su jerarquía para adjudicarse en una emotiva definición la final del TZ 1600, que se realizó el domingo en el autódromo "Ciudad de Paraná", en el marco de la sexta fecha del Torneo Oficial 2022 de las Categorías TZ.

El piloto de Rafaela superó por escasas 163 milésimas a Fernando Zerbonia, para otorgarle la primera victoria al equipo que comanda Matías Marengo.

Los otros ganadores de la jornada, que se desarrolló en varios pasajes bajo una intensa lluvia, fueron el binomio integrado por Diego Melchiori - Ismael Yapur (entre los titulares e invitados) en el Fiat 128 TZ y Alex Weppler (festejó por primera vez en una final) en el Fiat 600 TZ.

Participaron 69 máquinas (26 en Fiat 128 TZ, 23 en TZ 1600 y 20 en Fiat 600 TZ), en una programación que se resume en estas clasificaciones en las cuatro finales disputadas en el trazado del Club de Volantes Entrerrianos.



Fiat 128 TZ (titulares - 10 vueltas): 1° Diego Melchiori - Ismael Yapur, en 22m12s649, a un promedio de 113,890 Km/h; 2° Renzo Bustamante - Ignacio Procacitto a 5s827; 3° Demis Aleman - Germán Borgnino a 18s089; 4° Nicolás Stalder - Nicolás González a 18s866; 5° Nicolás Donnet - Fernando Stalder a 48s502; 6° Claudio Caglieris - solo a 55s713; 7° Leandro Chiaro - Manuel Macarro a 1m04s480; 8° Brian Raimondi - Gustavo Olivera a 1m05s565; 9° Martín Massuet - Francisco Caffaratti a 1m12s225; 10° Lautaro Carrel - Fabián Mainero a 1m36s640… 12° Hernán Zenklusen - solo a 1m58s597.



Fiat 128 TZ (invitados - 10 vueltas): 1° Diego Melchiori - Ismael Yapur, en 11m03s123, a un promedio de 114,710 Km/h; 2° Demis Aleman - Germán Borgnino a 3s435; 3° Leandro Chiaro - Manuel Macarro a 5s823; 4° Nicolás Stalder - Nicolás González a 7s067; 5° Martín Fernández - Eduardo Bertone a 43s922; 6° Martín Massuet - Francisco Caffaratti a 51s233; 7° Pablo Panseri - Mauro Ivaldi a 54s572; 8° Lautaro Carrel - Fabián Mainero a 57s592; 9° Hernán Zenklusen - solo a 1m15s218 y 10° Maximiliano Manasseri - Luciano Bornia.



Fiat 600 TZ (10 vueltas): 1° Alex Weppler, en 24m31s057, a un promedio de 103,175 Km/h; 2° José Andrieri a 2s684; 3° Javier Melidoro a 47s563; 4° Walter Marzetti a 1m46s576; 5° Ezequiel Paez a 1m47s343; 6° Gustavo Toffoli a 1m47s608; 7° Diego Schegtel a 1m49s370; 8° Diego Bernini a 2m35s619; 9° Gastón Pérez a 1 vuelta; 10° Jorge Gogñiat a 1 vuelta; 11° Iván Alovatti a 1 vuelta… 13° Jorge Walker a 1 vuelta; 14° Germán Fregona a 3 vueltas… no clasificó Dante Dotti.



TZ 1600 (12 vueltas): 1° Nicolás González, en 28m00s595, a un promedio de 108,373 Km/h; 2° Fernando Zerbonia a 163 milésimas; 3° Juan Massello a 10s807; 4° Tomás Luraschi a 15s618; 5° Alejandro Cipolat a 20s228; 6° Fabrizio Paraván a 37s440; 7° Damián Massara a 42s574; 8° Gianfranco Stancato a 43s911; 9° José Herrero a 44s685; 10° Lisandro Masia a 45s014… no clasificó Martín Marengo… no largó Román Debortoli.



Próxima fecha: será la séptima del Torneo Oficial 2022 y se disputará el fin de semana del 22 y 23 de octubre en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo", de 3.050 metros de extensión, del autódromo "Ciudad de Rafaela", con la organización de la subcomisión de automovilismo del Club Atlético.