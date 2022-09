Los fiscales de la causa "mintieron descaradamente"

La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó contra los fiscales de la causa Obra Pública, Diego Luciani y Sergio Mola, al afirmar que en la ronda de alegatos acusatorios "mintieron descaradamente".

La ex mandataria fue acusada por Luciani y Mola a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

"Vieron lo que les dije ayer, ¿no? Que (Carlos) Beraldi iba a desnudar el guión de (Diego) Luciani y (Sergio) Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis", escribió la titular del Senado en su cuenta de Twitter.

Este domingo, mediante una publicación en la misma red social, la ex jefa del Estado invitó a la ciudadanía a seguir el alegato a cargo de Beraldi y publicó un link del Poder Judicial en el cual se transmitirá en vivo y en directo la audiencia del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py. (NA)