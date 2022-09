BCRA impone un cepo a los productores del "dólar soja"

El Banco Central de la República Argentina prohibió acceder al mercado de cambio a los productores que liquidaron sus tenencias bajo el esquema denominado "dólar soja", ni tampoco podrán operar con títulos y valores que sean liquidados en moneda extranjera.

"Los agentes económicos que hayan vendido soja en el marco del Programa de Incremento Exportador no podrán acceder al mercado de cambios para compras de moneda extranjera ni tampoco realizar operaciones con títulos y valores con liquidación en moneda extranjera", comunicó la autoridad monetaria.

La medida comenzará a regir desde hoy, según precisó la entidad a cargo de Miguel Pesce, con lo cual quienes ya liquidaron no están alcanzados por esta medida. De todas maneras, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, aclaró en su cuenta de Twitter que "la resolución del Banco Central no incluye a los productores y las productoras que con tanto esfuerzo vienen acompañando el Programa de Incremento Exportador".

De esta forma el gobierno continúa cerrando el cepo para proteger las reservas internacionales y al mismo tiempo busca frenar un aumento del precio de las opciones bursátiles.

La semana pasada el BCRA dispuso que quienes solicitaron mantener los subsidios energéticos tampoco podrán comprar dólares en el mercado oficial, ni operar sobre dólar MEP, Contado con Liquidación, o en títulos y bonos que se liquiden en moneda extranjera.

En las primeras semanas el programa logró los objetivos buscados y los productores vendieron por US$ 3.500 millones, lo que le permitió al BCRA acumular reservas por más de US$ 2.300 millones.

A partir de ahora se abre un nuevo escenario ante la imposibilidad de los vencedores de granos de poder dolarizarse. A poco de lanzado el programa el Banco Central acentuó la presión sobre los productores al elevar la tasa de financiamiento para quienes no vendieran su acopio.

Según fuentes del mercado, el BCRA tuvo que emitir unos $ 480 mil millones para cumplir con el pago de $ 200 por dólar prometido, lo cual estaba generando presión sobre los dólares que se operan en la Bolsa. (NA)