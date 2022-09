UTN FRRa y UNRaf dictaron curso de Posgrado sobre Humedales

Durante los meses de julio y agosto, se desarrolló en forma virtual el Curso de Posgrado “Humedales Construidos: Tecnologías de tratamiento para aguas residuales”, que fue organizado y dictado en forma conjunta entre UTN Facultad Regional Rafaela y la UNRaf. Las docentes responsables por parte de la Facultad Regional Rafaela fueron las Dras. M. Cecilia Panigatti y M. Celeste Schierano, mientras que el responsable por UNRaf fue el Ing. Manuel Schmelzle.

“Venimos trabajando en forma conjunta en otros proyectos, y estudiando la aplicación de humedales para distintos efluentes. De esta labor conjunta, surgió la idea de armar este curso por lo que desde las dos instituciones nos complementamos y realizamos la difusión”, comentó Panigatti.

Un total de 54 personas participaron del curso. Entre ellos, hubo profesionales de 10 provincias de nuestro país, de Brasil, México, Uruguay y Ecuador. Los participantes pertenecían a: instituciones gubernamentales (como municipios y comunas), universidades, industrias y también un número importante de alumnos doctorales.

El objetivo general del curso fue comprender los mecanismos de depuración y aspectos constructivos de humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales. “Se apuntó a dar herramientas, conocimientos y explicar los distintos tipos de humedales que existen, su dimensionamiento y para qué se aplican. Hay muchos interesados en aplicar esta tecnología, en donde los humedales construidos están vinculados a soluciones basadas en la naturaleza”, remarcó la investigadora de UTN FRRa.

El curso fue organizado con la participación de docentes invitados, expertos en la temática:

• Dra. María Alejandra Maine, Instituto de Química Aplicada del Litoral (IQAL, CONICET-UNL)

• Dr. Hernán Hadad, Instituto de Química Aplicada del Litoral (IQAL, CONICET-UNL)

• Dr. José de Anda Sánchez, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), México

• Dr. Pablo Heleno Sezerino, Federal University of Santa Catarina UFSC, Brasil

• Dra. Catiane Pelissari, Federal University of Santa Catarina UFSC, Brasil

El inicio del cursado fue el jueves 21 de julio y finalizó el 12 de agosto en tanto que el examen final se realizó en septiembre. Las clases fueron dictadas por zoom y fueron grabadas para que quienes no asistieron, tuvieran la posibilidad de acceder luego en forma asincrónica.

Hubo un alto grado de interés y participación por parte de los alumnos, y se dio un importante intercambio de experiencias personales de los participantes.



PRÓXIMAS EDICIONES Y

PERSPECTIVAS FUTURAS

Debido a que ha sido una experiencia exitosa, con muy buena aceptación, tanto por parte de los docentes invitados como de los alumnos, se prevé realizar nuevas ediciones del curso con frecuencia anual o bianual. Los motivos de la alta recepción que tuvo esta propuesta se debieron a que la temática dictada posee un gran interés en la actualidad y además debido a la posibilidad de llevarlo a cabo de manera virtual, teniendo participantes de toda la Argentina y de otros países.