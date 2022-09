Realizarán proyecciones en homenaje a Jean Luc Godard

BUENOS AIRES, 20 (NA). - En el marco del fallecimiento del aclamado cineasta franco-suizo, Lumiton -junto a Fidba- realizará una serie de proyecciones para homenajearlo bajo el título “¡Viva Godard!”. Será en el Cine York (Alberdi 895 - Olivos), mañana, miércoles 21 de septiembre.



Programación completa

Función doble: ¡Viva Godard!



Miércoles 21 de septiembre en Cine York (Alberdi 895 - Olivos)



19 horas: El libro de imagen

Suiza-Francia - 88 min - + 16



Nada excepto silencio. Nada excepto una canción revolucionaria. Una historia en cinco capítulos, como los dedos de una mano.



21 horas: Adiós al lenguaje

Francia - 70 min - + 13



La idea es simple: una mujer casada se encuentra con un hombre soltero, se aman, se pelean. Un perro vaga entre la ciudad y el campo. Las estaciones pasan. La mujer y el hombre se vuelven a encontrar. El perro está entre ellos. El otro está en uno, el uno está en el otro y son tres. El marido anterior destruye todo. Una segunda película comienza, igual que la primera. Pero finalmente no lo es. De la raza humana pasamos a la metáfora. Todo acaba en ladridos y en los llantos de un bebé.



Godard, una revolución en el lenguaje cinematográfico



El cineasta franco-suizo marcó la evolución del séptimo arte durante el siglo XX. Fue una revolución en la industria por haber llevado técnicas hasta entonces desconocidas a la gran pantalla.

Por ejemplo, Histoire(s) du cinema (1988) fue una de las obras más destacadas de su repertorio. En ella, ofrecía una construcción muy personal sobre los primeros 100 años de la historia del cine, con técnicas como collages, fragmentos de films, textos, citas, fotos, cuadros, fragmentos musicales, sonidos, y lecturas a cargo de narradores.

Su fallecimiento causó conmoción en los cinéfilos, pero no era nada nuevo para ellos, ya que desde hace un tiempo el famoso director había confesado que iba a recurrir al suicidio asistido, una práctica autorizada en Suiza.

"No estaba enfermo, simplemente estaba agotado. Así que había tomado la decisión de acabar. Era su decisión y era importante para él que se supiese", explicó una fuente al diario Libération.