Spielberg: premio del Público en Toronto

Por Javier Yuste



The Fabelmans, el filme en el que Steven Spielberg rememora su infancia y adolescencia, ha conquistado este domingo el Premio del Público en el Festival de Toronto, una de las grandes citas del cine mundial. Este galardón es el más importante del certamen canadiense, ya que no cuenta con jurado, publicó elespañol.com

La película, ambientada en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Arizona, sigue los pasos de un niño llamado Sammy Fabelman (trasunto del director de Tiburón), que accede a un secreto familiar devastador mientras descubre cómo el poder de las películas puede ayudarlo a lidiar con sus problemas.

"Este es el filme más personal que he hecho y la recepción de todos en Toronto hizo que mi primera visita a TIFF fuese íntima y personal para mí y mi familia", dijo el director en un comunicado tras hacerse con el galardón.

En la película, la actriz Michelle Williams (Mi semana con Marilyn) -cuyo trabajo ha sido muy elogiado por la crítica- da vida a un personaje basado en la madre del cineasta, Paul Dano (el villano en The Batman) representa a su padre y el papel del joven Spielberg le corresponde al desconocido Gabriel LaBelle. En el reparto también encontramos Seth Rogen (El avispón verde).

No solo el público se ha rendido al nuevo filme de Spielberg, sino que la crítica norteamericana no ha parado de concederle elogios. Por ejemplo, Johnny Oleksinski (New York Post) habla de "la mejor película del año hasta ahora" y explica que es "apasionante, visualmente hipnótica, con un guión sólido y excepcional".

Por su parte, Peter Debruge (Variety) asegura que The Fabelmans "es como escuchar dos horas y media de anécdotas, pero mejor, ya que se ha tomado la molestia de ponerlas en escena para nuestro beneficio". Además, califica a Spielberg como "un narrador nato".

El Premio del Público es concedido por votación popular entre el público que asiste al festival de Toronto, que ha concluido este domingo tras 11 días en los que se han proyectado más de 250 filmes de todo el mundo.

Aunque el Premio del Público es un galardón con un reducido premio económico, es codiciado porque en el pasado ha anticipado en numerosas ocasiones las películas que tendrán éxito en los Óscar.

El año pasado, el premio fue a parar a Belfast, que tras su estreno en Toronto recibió siete nominaciones para los Óscar. Kenneth Branagh, que también dirigió el filme, ganó el Óscar al Mejor Guión Original.

En 2019, sucedió algo similar. El filme que obtuvo el Premio del Público fue Jojo Rabbit, que posteriormente fue nominado para cinco Óscar y su director, el neozelandés Taika Waititi, consiguió la estatuilla al Mejor Guión Adaptado por el filme.

El Premio del Público también ha sido otorgado a películas como Green Book, 12 años de esclavitud, El discurso del rey y Slumdog Millionaire, que acabaron triunfando en los Óscar y en las taquillas de todo el mundo.

Este año, tras The Fabelmans, los filmes más votados por el público de Toronto fueron Women Talking, de Sarah Polley; y Glass Onion: A Knives Out Mystery, de Rian Johnson.





El Premio del Público en la categoría de documental fue a parar a Black Ice, de Hubert Davis; mientras que el galardón al cine fantástico y de horror recayó en Weird: The Al Yankovic Story.