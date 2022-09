Los clientes podrán ensamblar el motor de su nuevo Corvette

A muchos no les alcanza con comprarse un auto, y dentro de todas las opciones que las marcas ofrecen para brindar un plus de exclusividad hay una que llama la atención: ir a la fábrica para montar el motor del auto que vas a manejar por la calle. Y eso es lo que estará disponible en el último Corvette.

“Construye tu propio motor” es un programa que Chevrolet ya ofreció en generaciones anteriores de su deportivo estrella. Sin embargo, no estará disponible para cualquier versión sino solo para la Z06, es decir, la más radical, que lleva un V8 5,5 litros de 689 caballos de fuerza.

Este motor se conoce internamente como LT6 y una de sus particularidades es que posee cigüeñal plano, lo que lo vincula al motor que utiliza el Corvette utilizado en competencias de resistencia como las 24 Horas de Le Mans.

El Z06 tiene 623 Nm de par máximo a 6.300 rpm, tracción trasera y una caja de cambios de doble embrague y ocho velocidades.

Este programa especial pensado por Chevrolet permite que el comprador ingrese a la fábrica y ayude a los trabajadores a montar el motor del que será -ya es, en efecto- su auto.

El director de la planta de montaje de Corvette, Kai Spande, señaló que la iniciativa comenzará en el segundo trimestre de 2023 en el Performance Build Center de Bowling Green, Kentucky, Estados Unidos.

Normalmente la mayor “intromisión” del comprador en la producción era ir a retirar su súper deportivo (hablamos de marcas como Ferrari o Porsche) a la línea de montaje. Pero claro, una vez que ya estaba terminado.



UN CORVETTE DIFERENTE

El último Corvette, que originalmente fue lanzado en versión Stingray y luego en la poderosa Z06, por primera vez en su historia pasa a tener motor central, es decir, entre el habitáculo y el eje trasero. De esta forma se propone seriamente competir contra marcas europeas como Ferrari, Porsche o McLaren.

El diseño del nuevo Corvette sorprendió al mundo del motor. Musculoso, por supuesto, pero con una trompa que remite más a deportivos europeos que americanos, en lo que se leyó como toda una declaración de principios. Más adelante habrá versiones más potentes.

Algunas de las modificaciones más importantes tienen que ver con una suspensión replanteada y seis modos de conducción: Weather (malas condiciones climáticas), Tour (normal), Sport (deportivo), Track (pista), MyMode (configurable a gusto del conductor) y Z Mode (máximo desempeño deportivo). (Fuente TN Autos)