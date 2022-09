Luz verde a un pedido de informes sobre la situación de los geriátricos

En el inicio del trabajo de Comisiones de ayer, el tema abordado fue una nota de la Comisión Vecinal de barrio Alberdi se pide al Cuerpo que arbitren las medidas necesarias para la remoción de las estructuras ubicadas en los ingresos del estadio del Club Atlético de Rafaela sobre las calles Víctor Manuel y Urquiza, que en su momento fueron autorizadas por Ordenanza, de mayo de 2012, para la instalación de molinetes y puertas antipánico, en el marco del Programa AFA Plus. Los vecinalistas denuncian que, transcurridos 10 años, esas construcciones no cumplen la función para la que fueron habilitadas y atentan contra la seguridad y libre circulación de los vecinos. Se recuerda en la misiva que la misma solicitud se efectuó al Concejo en octubre de 2018 sin recibir respuesta favorable.

Ante algunas dudas que surgieron, se acordó convocar a las autoridades de Atlético de Rafaela para conversar sobre la conveniencia de mantener las “garitas” o comenzar un proceso para desmontarlas.



GERIÁTRICOS

Sin dudas que el proyecto más importante que se analizó ayer, y tuvo el visto bueno para que llegue a la sesión de jueves próximo, fue la minuta de comunicación del Bloque Juntos por el Cambio (JxC), que requiere al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) una “copia de las actuaciones vinculadas a inspecciones realizadas en los dos últimos años” e informes sobre “la frecuencia con la que se realizan controles a este tipo de establecimientos”.

De igual modo, piden que se ponga en su conocimiento: “la existencia de sanciones, y sus motivos; de clausuras, y se detalle causas y el destino de los internos; si todos los establecimientos geriátricos poseen cámaras de monitoreo, y en caso contrario, se especifiquen los motivos y cuándo se tiene previsto dar cumplimiento; listado de establecimientos habilitados en la ciudad; y de denuncias por la existencia de geriátricos no habilitados en la ciudad, detallando las intervenciones realizadas y descripción acerca de cómo fue resuelta la situación”.

La Concejal Sagardoy defendió con fuerza el proyecto al señalar que “el pedido de informes es bien claro porque la situación de los geriátricos en la ciudad es delicado”.

“Acá -recordó- se votó la Ordenanza 4.958 por la que se exigía que estos establecimientos cuenten con cámaras de monitoreo y queremos saber si se cumple o no.

“Entendemos que es muy importante contar con esta información porque se trata del sector más vulnerable y al que más tenemos que prestar atención y cuidar”, enfatizó.



CONCURSO

El siguiente proyecto analizado, y consensuado, fue la convocatoria al concurso fotográfico Concejo Municipal Rafaela 2da. edición, cuya temática para el presente año será “Patrimonio Histórico Rafaelino”.

La compulsa reserva $ 120.000, para el primer Premio; $ 75.000, para el segundo y $ 45.000 para el trabajo seleccionado en tercer lugar. A su vez, para la primera y la segunda Mención se otorgarán $ 15.000.



CARDIOPATÍAS

CONGÉNITAS

Otro despacho favorable de la víspera lo tuvo el proyecto del bloque oficialista para declarar de interés municipal la Jornada de cardiopatías congénitas llamada "Cuidados en enfermería" se realizará en nuestra ciudad el 28 de septiembre de setiembre venidero, en el Cine Municipal Belgrano.

El proyecto recuerda que “muchos casos no detectados precozmente, fueron el motor para que un grupo de mamás de la ciudad de Rafaela decidiera formar parte de la Fundación, motivo se eligió Rafaela como sede para la realización del evento.

La Concejala Brenda Vimo expuso que se trata de “una Fundación que debemos reconocer y acompañar porque ha logrado muchas cosas desde capacitaciones con los mejores profesionales, vinculación con el Hospital de Niños ‘Orlando Alassia’ de la ciudad de Santa Fe, cargos para cardiólogos pediátricos y es necesarios acompañarlos en estas instancias de concientización”



OBRAS VIALES

Dos minutas de Comunicación de JxC que también tuvieron trámite favorable fueron pedidos al DEM. Unos de ellos es para que se lleven adelante trabajos de bacheo, mejora de ripiado y se analice incluir el sector en una próxima obra de pavimentación en el tramo de Avenida Pbro. Emiliano Cerdán comprendido entre Bv. Guillermo Lehmann y Av. 500 Millas Argentinas”

La otra solicitud es para la instalación de cámaras de seguridad sobre calle Río de Janeiro desde Aristóbulo del Valle hacia el sur, debido a los reiterados hechos de inseguridad en ese sector.



QUEDÓ EN COMISIÓN

La iniciativa de los concejales del Frente de Todos, Valeria Soltermam y Martín Racca, y del Frente Juntos, Brenda Vimo y Juan Senn, proponiendo que “toda persona que sea sancionada por haber cometido una infracción de tránsito, deberá asistir a charlas de educación vial (cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública) con evaluación posterior, que le serán indicadas por Juez de Faltas, no tuvo despacho debido a que no se encuentran contempladas las sanciones que se aplicarán en caso de no concurrir a las charlas.

Ante el planteó del Concejal Lisandro Mársico sobre que en la norma se establece que es de carácter obligatorio la asistencia al curso, pero no se indica cuál es la sanción por no hacerlo, se acordó que el proyecto quede en Comisión y se convoque al Secretario de Gobierno, Jorge Muriel, para conversar al respecto, encuentro que tendrá lugar esta mañana luego de que el funcionario participe de la reunión con los vecinos del Village del barrio Brigadier López quienes irán al Concejo a plantear las distintas problemáticas que afectan a ese sector.

La propuesta de la bancada oficialista establece que para el caso de “Infracciones leves”, la primera vez, deberá asistir a 2 charlas de educación vial (cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública), con evaluación final aprobada, que dé cuenta de que el infractor o infractora ha incorporado los conocimientos necesarios.

En tanto, para situaciones de “Infracciones graves”, en la primera oportunidad, deberá asistir a 5 charlas de educación vial también con evaluación final aprobada.



REUNIONES CON

VECINOS Y ADAPA

Esta mañana, a las 9, los ediles recibirán a residentes del Village del barrio Brigadier López quienes solicitaron un encuentro para lleva a su conocimiento las situaciones molestas que deben soportar por el punto de reunión y encuentro en que se convirtió un predio sin urbanizar que está en el medio de ese sector. De la reunión también formarán parte funcionarios de primera línea de la gestión municipal.

Los vecinos acuden al Concejo para hacer oír sus quejas por la falta de respuesta del Ejecutivo a sus reclamos, para “poder plantear personalmente y en forma clara, los problemas a los cuales nos enfrentamos casi diariamente (suciedad que deja la gente que concurre a la cabecera de la pista del Aero Club, ruidos, autos mal estacionados, picadas de motos con escapes libres, alta velocidad de circulación, etc) y poder arribar a soluciones de manera conjunta”.

A su vez, mañana, a las 9.30, concurrirán al Cuerpo, representantes de la Asociación Civil Acción de Defensa Animal y Protección Ambiental -ADAPA-, entidad que pidió una reunión con carácter de urgente para imponerlos de “la problemática de los perros y perras, gatos y gatas en situación de calle en la ciudad de Rafaela, situación que debe ser atendida por el Estado de un modo integral y complementario”.

A tal efecto, consideran “fundamental la implementación de políticas publicas” y entre las propuestas está “la apertura de un Registro Público de personas con interés en ofrecer tránsito y adoptar, a quienes se les podría otorgar un beneficio en la tasa municipal, motivando de este modo estas nobles acciones”.

Sostienen que “la Municipalidad se beneficiaría en amplios sentidos, ya que un animal en la vía pública, tiene un costo político y económico para el Estado e implica además su responsabilidad y la de la misma comunidad”.