Ratificaron a Pesce en el BCRA

El titular del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, fue ratificado en su puesto hasta 2028 por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. La decisión extendió el mandato del presidente del BCRA, que vencía el próximo 23 de septiembre, "por un período de ley que venderá el 23 de setiembre de 2028".

La extensión también abarca a cuatro funcionarios del BCRA, a quienes también se les vencía el mandato el próximo 23 de septiembre: el vicepresidente, Sergio Adrián Woyencheszen; los directores Alberto Biagosch y Claudio Martín Golonbek, y la directora Betina Susana Stein.

Fuentes gubernamentales indicaron que la medida será próximamente publicada en el Boletín Oficial a través de una resolución firmada por el Presidente y el ministro de Economía, Sergio Massa.

Los cargos, si bien el Ejecutivo tiene potestad para designarlos, deben contar con la aprobación del Senado.

No obstante, está habilitado a la designación en comisión, hasta que el trámite ocurra, ya que asó lo habilita la Carta Orgánica del BCRA.

Pocas semanas atrás, en el BCRA, donde los cargos tienen una duración de seis años, había sido designado como vicepresidente segundo Lisandro Cleri, tras la renuncia en el puesto de Arnaldo Bocco.

En tanto, otro de los puestos que se podría tener que cubrir es el de Claudia Berger, cuyo mandato también vence y no continuaría, mientras los trascendidos apuntan a que su lugar podría ser ocupado por Eduardo Hecker.

Se trata del ex presidente del Banco Nación, que cedió su cargo a Silvina Batakis, tras su breve paso como titular del Ministerio de Economía. (NA)