River le ganó a San Lorenzo 1 a 0 y mantiene la ilusión

BUENOS AIRES, 19 (NA). - River derrotó por 1 a 0 a San Lorenzo en el estadio "Nuevo Gasómetro", en un intenso partido disputado ayer por la vigésima fecha del torneo de la Liga Profesional, y sostiene la ilusión de pelear por el título.

En un encuentro intenso y parejo, el "Millonario" tomó la iniciativa y llegó al gol a los 39 minutos de la mano del defensor Emanuel Mammana, quien capturó la pelota en la medialuna del área y con un preciso remate venció la resistencia del arquero Augusto Batalla.

En una primera parte en la que a ninguno de los dos equipos le sobró nada, habían tenido una situación por lado -Batalla le atajó una clara a Pablo Solari y Juan Ignacio Méndez desvió un cabezazo luego de un tiro de esquina- hasta que llegó el tanto de Mammana.

En el segundo tiempo, San Lorenzo arriesgó más a partir de los cambios de Rubén Insúa y River se quedó con diez jugadores por la expulsión del lateral Andrés Herrera por doble amonestación.

Nicolás Blandi, a los 45 minutos, convirtió para San Lorenzo pero el tanto fue anulado por posición adelantada, por lo que el equipo de Insúa no pudo rescatar un punto en casa y River se llevó un triunfo clave para su ilusión de pelear por la Liga Profesional.



OTROS RESULTADOS. Banfield 1 (88m Chávez) - Lanús 2 (47m Cabral y 85m Orozco), Platense 0 - Racing 1 (59m Romero).



JUEGAN HOY. 16.30 hs. Arsenal vs Aldosivi, 19.00 hs. Unión vs Independiente, 19.00 hs. Boca vs Huracán, 21.30 hs. Argentinos vs Atlético Tucumán, 21.30 hs. Estudiantes LP vs Defensa y Justicia.



San Lorenzo 0- River 1



Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Patricio Loustau.

VAR: Diego Abal.



San Lorenzo: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Juan Ignacio Méndez, Malcom Braida; Ezequiel Cerutti, Nahuel Barrios y Adam Bareiro. DT: Rubén Darío Insúa.



River: Franco Armani; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Santiago Simón, Esequiel Barco, Pablo Solari y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.



Goles en el primer tiempo: 39m. Emanuel Mammana (R).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Iván Leguizamón por Agustín Giay (SL) y Andrés Vombergar por Adam Bareiro (SL); 7m.

Agustín Martegani por Ezequiel Cerutti (SL) y Agustín Palavecino por Santiago Simón (R); 18m. Miguel Borja por Lucas Beltrán (R), Matías Suárez por Pablo Solari (R) y Tomás Pochettino por Esequiel Barco (R); 30m. Nicolás Blandi por Malcom Braida (SL) y Javier Pinola por Nicolás De La Cruz (R).



Incidencias en el segundo tiempo: 29m. Expulsado Andrés Herrera por doble amonestación (R).