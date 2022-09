Atlético, campeón del Clausura

En la jornada de ayer tuvo lugar la quinta y última fecha del torneo Clausura Femenino de Liga Rafaelina de Fútbol, ocasión en la cual Atlético de Rafaela goleó 4-0 a Libertad y se quedó con el título de campeón en Primera División. En Reserva el que festejó fue 9 de Julio y en la Sub-13 deberán desempatar Ferro Dho y las chicas Julienses. Dicho juego irá el miércoles en Humberto, a las 21 hs.



Los resultados de ayer:



Los encuentros jugados en el Predio Tito Bartomioli: Atlético 4 (Eliana López x 2, Camila Juárez y Kiara Villarruel) vs Libertad 0. Reserva: 1-1; Sub-13: 0-0.



En cancha de Argentino de Vila: 9 de Julio 2 (Evangelina de la Cruz y Leonela Cejas) vs Argentino de Humberto 0; Arg. de Vila 0 vs Ferro Dho 2. Reserva: Susana 0 vs 9 de Julio 0. Sub-13: Susana 0 vs 9 de Julio 2.