Gana, golea y es más líder que nunca

Ben Hur sumó su quinta victoria seguida, sigue invicto y en lo más alto de la tabla de posiciones del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Ayer, en uno de los encuentros que cerró la fecha 12, goleó a domicilio 5-0 a Atlético María Juana con una tarde formidable de Agustín Bianciotti, quien anotó cuatro goles y ahora es uno de los máximos goleadores del certamen con 10 tantos, al igual que Lucas Quiróz (Ferro).

En otro de los encuentros de ayer, Ferrocarril del Estado derrotó 3-0 al Sportivo Norte de Carlos Trullet y Pachi Insaurralde, que en tres presentaciones sigue sin poder sumar puntos.

En San Vicente, Atlético de Rafaela derrotó 2-0 a Brown y en Tacural, el Deportivo, goleó 5-1 a Talleres de María Juana.



LOS ADELANTOS. Dep. Ramona 4 vs Bochazo 1, Dep. Aldao 1 vs Peñarol 1, Unión de Sunchales 1 vs Dep. Libertad 1, Argentino Quilmes 1 vs Argentino de Vila 0, 9 de Julio 1 vs Florida de Clucellas 0.



Lo ocurrido en la jornada de ayer:



Ferrocarril del Estado 3 vs Sportivo Norte 0



Cancha: Ferrocarril del Estad.

Árbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 1-0



Goles: 36m PT, de penal, Lucas Quiróz (F), 5m ST y 42m ST Federico Malano (F).



Atlético María Juana 0 vs Ben Hur 5



Estadio: Néstor Suppo.

Árbitro: Terna Liga Departamental San Martín.

Reserva: 1-1



Goles: 1m PT, 24m PT, 37m PT y 15m ST Agustín Bianciotti (BH), 40m PT Facundo Mustafá (AMJ).

Incidencia: 5m PT Garella (AMJ) le contuvo un penal a López (BH).



Brown San Vicente 0 vs Atlético de Rafaela 2



Cancha: Brown de San Vicente.

Árbitro: Franco Ceballos

Reserva: 0-1



Goles: 37m PT Juan Flores (AR) y 35m ST Gino Albertengo (AR).



Dep. Tacural 5 vs Talleres (MJ) 1



Cancha: Deportivo Tacural.

Árbitro: Rodrigo Pérez.

Reserva: 1-1



Goles: 6m ST Osvaldo Mayer e/c (TMJ), 10m ST Gonzalo Hansen (DT), 12m ST Gabriel Villafañe (DT), 16m ST Matías Tejeda (DT), 25m ST Milton Ruíz Díaz (DT) y 28m ST Misael Juárez (DT).



LAS POSICIONES EN PRIMERA: Ben Hur 32, puntos; 9 de Julio 27; Ferro 24; Quilmes 21; Atlético de Rafaela 21; Dep. Tacural 18; Dep. Ramona 17; Brown 17; Sportivo Norte 16; Dep. Aldao 16; Peñarol 15; Arg. de Vila 15; Libertad 14; Unión 13; Florida 12; Atlético (MJ) 12; Bochazo 8; Talleres (MJ) 4.



PRÓXIMA FECHA (13º): Bochófilo Bochazo vs Argentino Quilmes, Argentino de Vila vs 9 de Julio, Florida de Clucellas vs Deportivo Tacural, Talleres de María Juana vs Brown San Vicente, Atlético de Rafaela vs Unión de Sunchales, Deportivo Libertad vs Deportivo Aldao, Peñarol vs Atlético María Juana, Ben Hur vs Ferrocarril del Estado, Sportivo Norte vs Deportivo Ramona.