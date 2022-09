Todo lo ocurrido en la B

En la jornada de ayer se jugó la cuarta fecha del torneo Reválida de la Primera B. Todo lo sucedido y lo que se viene:



ZONA NORTE



Independiente San Cristóbal 2 vs. San Isidro de Egusquiza 0, Independiente de Ataliva 2 vs. Sportivo Roca 1, Tiro Federal de Moisés Ville 0 – Moreno de Lehmann 0, Deportivo Bella Italia 3 vs. Belgrano de San Antonio 1. Libre: Argentino de Humberto.



LAS POSICIONES: Ind. Ataliva 8, puntos; Moreno 7; Dep. Bella Italia 7; Ind. San Cristóbal 5; Tiro Federal 4; Belgrano 3; Arg. Humberto 2; Sp. Roca 2; San Isidro 1.



Próxima fecha (5º): Moreno vs Ind. Ataliva, Sp. Roca vs Ind San Cristóbal, San Isidro vs Dep. Bella Italia, Belgrano San Antonio vs Arg. de Humberto. Libre: Tiro Federal.



ZONA SUR



Defensores de Frontera 2 vs. Atlético Esmeralda 1, Libertad de Estación Clucellas 1 vs. La Hidráulica 1, Zenón Pereyra 0 vs. Deportivo Susana 0, Deportivo Josefina 0 vs. Sportivo Santa Clara 3, Juventud Unida de Villa San José 0 vs. San Martín de Angélica 0.



LAS POSICIONES: Dep. Josefina 9, puntos; Santa Clara 9; Zenón Pereyra 7; Def. de Frontera 7; Juventud Unida 6; La Hidráulica 6; San Martín 4; Libertad EC 4; Atl. Esmeralda 1; Dep. Susana 1



Próxima fecha (5º): San Martín vs Def. de Frontera, Atlético Esmeralda vs Libertad Estación Clucellas, La Hidráulica vs Zenón Pereyra, Dep. Susana vs Dep. Josefina, Sp. Santa Clara vs Juventud Unida Villa San José.