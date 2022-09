Fernández en Nueva York

El presidente Alberto Fernández está en Nueva York, Estados Unidos, para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrolla desde el 13 de septiembre y que lo tendrá como expositor el martes 20, ¿Pero cómo será su agenda oficial?.

El mandatario inaugura su agenda oficial en la Gran Manzana con una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el consulado argentino de la ciudad desde las 11:30 horas. Por la tarde, tendrá dos actividades más: la primera, un seminario del CAF en el Hotel Sofitel; la segunda, una mantendrá una reunión bilateral con el Primer Ministro de Portugal, António Costa.

Pero la agenda del Jefe de Estado no termina ahí, sino que desde las 20 horas inaugurará una muestra fotográfica basada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que se denominó Memoria Argentina para el Mundo y que exhibirá en el consulado.

El martes tendrá otra bilateral, pero el primer Ministro de Haití, Ariel Herny, y a las 13 horas dará una conferencia en la Universidad The New School denominada "Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana. Posterior al evento, Fernández expondrá en la Cumbre de Seguridad Alimentaria. Entre las 18 y 19 horas intervendrá en el Debate General de la Asamblea General de la ONU, donde tiene el lugar número 11 en la lista de oradores en la tarde neoyorkina.

Cerrará la agenda con un viejo conocido para él: el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la que asistirán otros siete presidentes. Mientras que el miércoles tendrá un almuerzo con empresarios del sector energético, pero será en la ciudad Houston.