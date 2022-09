Macri: el atentado fue algo de un "grupito de loquitos"

El ex presidente Mauricio Macri consideró ayer que el intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner fue "algo individual de un grupito de loquitos" y echó atrás la teoría de que haya sido "orquestado políticamente". De ese modo, el referente de Juntos por el Cambio apuntó contra "la banda de los copitos", quienes están siendo investigados luego que Fernando Sabag Montiel, uno de los cuatro detenidos, le haya gatillado en la cabeza a Kirchner y la bala no saliera, frente a su departamento de Recoleta.

"Es algo individual de un grupito de loquitos y que no está orquestado políticamente", dijo sin vueltas en diálogo con el canal LN+. Macri también fustigó la decisión del presidente Alberto Fernández, de haber decretado un feriado tras el atentado a la vicepresidenta.

"Al día siguiente [del ataque a Cristina Kirchner] pusieron un feriado y generaron rechazo. Con ese feriado, no hicieron más que avasallar a los ciudadanos. Una vez más nos hicieron entender que no les importa la vida de la gente, de esa gente a la que le cuesta llegar a fin de mes. Ni los chicos fueron a clase. Todo se vio afectado", consideró el referente de Juntos para el Cambio.