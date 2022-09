Fuera de sí, con cuchillo, se autoflageló y amenazaba

A las 15.15 de la jornada del sábado, el servicio 911 comisionó personal policial a calle Flaminio del Signore al 1400 -barrio Monseñor Zazpe- donde se encontraría un sujeto amenazando con un arma blanca.

Presentes en el lugar efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería, observaron salir corriendo de un inmueble a una mujer identificada como MAL, de 27 años, quien dijo que su expareja estaría en el patio agrediendo a su madre MRM de 43 años.

Afirmó asimismo que el sujeto agresor se encontraría bajo el efecto de algún estupefaciente, aparentemente, y con un cuchillo para intentar agredirlas. En su estado de conmoción, el hombre comenzó a cortarse él mismo en sus brazos, para luego tirar el arma a unos metros de donde se encontraba.

La mujer de 27 años informó además que en horas de la mañana tuvo un percance, donde el mismo hombre la agredió y ocasionó daños en su domicilio, por lo que siente temor y se siente amenazada. La joven solicitó asimismo que los uniformados ingresen a la vivienda y lo arresten.

El sujeto en cuestión, al notar la presencia policial, intentó agredir a los uniformados por lo que procedieron a reducirlo y aprehenderlo. El mismo fue identificado como Emanuel Sebastián C., de 30 años, quien se encuentra en situación de calle.

Al tanto de lo ocurrido la fiscal Dra. Lorena Korakis, esta dispuso se notifique a Emanuel C. de la causa en su contra, "amenazas calificadas", como así también que el cuchillo sea secuestrado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En presencia de testigos, se secuestró un cuchillo tipo carnicero de 30 centímetros aproximadamente, y el arrestado fue trasladado al Hospital donde le diagnosticaron múltiples escoriaciones en brazo derecho, antebrazo, codo izquierdo, rodillas, y mano derecha.

La fiscal actuante dispuso más tarde, la detención comunicada de Emanuel C. quien quedó alojado en sede de la Subcomisaría 1a. por encontrarse con plena ocupación la Alcaidía local.



PRESUNTO ABUSO

SEXUAL: ARRESTADO

En horas del sábado último, cuando personal policial de la Subcomisaría Seccional 5a. de Angélica recorría su jurisdicción, observó a un sujeto identificado como Nadir Leopoldo C., de 41 años, caminando junto a su pareja MC, quien fue inmediatamente aprehendido por pesar sobre él un pedido de detención emanado de la fiscal Dra. Angela Capitanio.

Es que el día 13 de septiembre último, en la Subcomisaría de Angélica se recibió un pedido de colaboración por parte de la Comisaría Seccional 5a. de San Vicente, para dar con el paradero de Nadir C., quien residía en la ciudad de San Vicente.

Arribado a Angélica personal policial de San Vicente junto a pares de Angélica, visualizaron al hombre buscado frente a su domicilio de calle José Ingenieros al 400 y frente a dos testigos procedieron a la detención de Nadir C. acusado de un hecho con calificación provisoria de "abuso sexual gravemente ultrajante".

Seguidamente se dió conocimiento a la fiscal Dra. Angela Capitanio, y al Dr. Sergio Fregona, abogado defensor del aprehendido.

La primera ordenó la remisión del arrestado a sede de la Alcaidía de la UR V de esta ciudad, donde una vez identificado y notificado de la causa en su contra, fue trasladado al SAMCo de la ciudad donde reside -San Vicente-, a los fines de ser examinado por el médico de turno. Luego fue trasladado a la Alcaidía donde quedó alojado.



SALTO UN TAPIAL

PIDIENDO AYUDA

Una rafaelina llamó al servicio de emergencias policiales 911, avisando que su vecina llamada AMM de 41 años, saltó el tapial de su casa pidiendo ayuda ya que su expareja amenazaba con matarla. El hecho estaba en pleno desarrollo en una vivienda de calle Gabriel Maggi al 1600.

La mujer se hallaba en un estado de extremo nerviosismo por lo que lloraba y no hablaba, quedando en observación en el hospital "Jaime Ferré".

Siendo las 14.00 se hizo presente en sede de la Subcomisaría 1a., un sujeto identificado como Marcos Alberto D., de 42 años y ocupación remisero, con mismo domicilio de la mujer AMM, quien fue aprehendido y luego, al tanto de los hechos la fiscal Lorena Korakis, esta dispuso la detención comunicada del individuo.

Asimismo, en relación a los hechos narrados, más tarde la fiscal Dra. Lorena Korakis, dispuso el formal secuestro de un automóvil Fiat Siena color blanco que el arrestado usa como remís. Prosiguieron demás actuaciones, numerarios de la Subcomisaría 1a. de esta ciudad.