Lo que se viene para la “Crema”: Colón el viernes, All Boys el domingo

Luego de lo que fue el empate de ayer en Mendoza ante Gimnasia y Esgrima, el plantel de Atlético de Rafaela regresó a nuestra ciudad en colectivo.

A la “Crema” se le viene un fin de semana con doble competencia y partidos ‘tremendos’. Si bien el principal objetivo sigue siendo la permanencia en la Primera Nacional, su participación en Copa Santa Fe no pasa desapercibida por nadie y en las próximas horas se confirmará si finalmente el juego de cuartos de final ante Colón de Santa Fe va el próximo viernes 23 de septiembre a las 21.00hs en el Monumental o si los organismos de seguridad optan por llevarlo a otro día y horario.

Luego, el domingo 25, el elenco conducido por Ezequiel Medrán estará recibiendo a All Boys, por la fecha 35 de la Primera Nacional. Dicho juego comenzará a las 19.30hs.

Para el partido ante el ‘Albo’ el DT no podrá contar con Mauro Osores, expulsado en la tarde de ayer, lo cual le podría abrir una puerta para estar presente en el cotejo por el certamen provincial.

Tras el cotejo con All Boys, a la Crema le quedará visitar a Güemes de Santiago del Estero y luego cerrará el campeonato recibiendo a Riestra.